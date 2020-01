STIŽE VETAR DA RASTERA MAGLU, OD SUTRA SE LAKŠE DIŠE: Ništa od snega u januaru! Pogledajte fotke Srbije u magli

BEOGRAD - Sudeći prema vremenskoj prognozi, danas bismo mogli da odahnemo jer se od sredine dana očekuje da vetar u većini mesta u zemlji otera maglu, čime bi nivo zagađujućih ceštica u vazduhu mogao da se smanji, kažu meteorolozi.

Meteorolog u RHMZS Nedeljko Todorović kaže da se od danas može očekivati bolja situacija što se vremenskih prilika tiče i da će od sredine dana početi da duva jugoistočni vetar, koji će se naročito pojačati u košavskom području.

To će podići maglu, a ona bi još mogla da se zadrži u delu Zapadne Vojvodine i kotlinama na zapadu i jugozapadu Srbije, kaže on.

"U subotu će takođe biti manje magle osim u kotlinama, ali će biti oblačno vreme i moglo bi da bude i kratkotrajnih snežnih padavina, kao i vetra", kaže Todorović. On kaže da zagađenja ima tokom cele godine, ali je preko zime intenzivnije, naročito zbog individualnih ložišta.

"Vremenske prilike presudne su za zadržavanje čestica naročito u uslovima kada nema vetra, kao sada i kada je visok važdušni pritisak. To je uobičajena situacija i u takvim prilikama magla se zadržava, kao i nivo zagađućićih ceštica naročito u urbanim sredinama", objašnjava meteorolog.

Sagovornik kaže da nema nagoveštaja da bi do kraja januara moglo da bude ozbiljnijih padavina, te navodi da će biti uglavnom suvo vreme.

Naredne sedmice očekuje nas oblačno vreme, a u nekim delovima zemlje moguće su i slabe padavine. Oko 24. i 25. januara bi moglo da bude ponegde snega i kiše, a zadržaće se hladno vreme uz slab jutarnji mraz i svežije noći. Krajem meseca se može očekivati malo toplije vreme, a u kotlinama pojava magle i svežije vreme.

Do sredine dana mraz i magla, pa razvedravanje, do 9 stepeni

Danas će u pojedinim kotlinama i nizijama i u istočnoj Srbiji u toku većeg dela dana biti tmurno i maglovito, uz mraz i slab vetar promenljivog pravca.

U brdsko-planinskim predelima biće pretežno sunčano, u Banatu i Pomoravlju pojačan jugoistočni vetar doneće razvedravanje, a magla će se podići.

Najniža temperatura od -7 do -2 stepena, a najviša dnevna od -1 do 4 stepena, u mestima sa više sunčanih intervala do 9 stepeni. U Beogradu će do sredine dana biti mraz i magla uz poledicu. Posle podne i uveče pojačavan jugoistočni vetar podići će maglu i razvrediće se. Najniža temperatura oko -3 stepena, a najvisa oko 2 stepena.

U subotu se jutarnja magla očekuje izvan košavskog područja, gde će duvati umeren i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar. U toku dana malo do umereno oblačno i suvo, samo će se po pojedinim kotlinama i u Timočkoj Krajini magla ili niska oblačnost zadržavati veći deo dana.

U nedelju i ponedeljak ponegde na zapadu i jugu Srbije slab sneg, a zatim do kraja perioda pretežno oblačno, stabilno i uglavnom suvo.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir