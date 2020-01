VUČIĆ O PENZIJAMA: Ne može samo švajcarski model, uvesti i korektivni! Posvetiću se tome da penzije i dalje rastu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da penzije neće moći da se usklađuju samo po "švajcarskom modelu" već da će se uvesti i korektivni model indeksacije primanja za najstarije sugrađane.

Vučić je gostujući danas na TV Prva rekao da će se posebno posvetiti tome da penzije nastave sa rastom.

Predsednik je rekao da će švajcarska formula biti korigovana kako bi u narednim godinama penzionerska primanja bila veća u odnosu na iznos koji bi omogućila primena te formule.

"Ono što me muči i gde ću posebno da se posvetim, to je kako da nam penzije rastu. Ne može samo "švajcarski model"... to znači da bi penzioneri živeli bolje, ali ne dovoljno bolje. Ne može samo "švajcarski model", mora da bude korektivni model...", napomenuo je Vučić.

Primenom švajcarske formule bi, kako je objasnio Vučić, u vreme kad prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, što se očekuje do 2025. godine, prosečna penzija iznosila oko 300 evra, te da je zato neophodna korekcija.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su, inače, početkom decembra prošle godine izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima je od 1. januara ove godine uvodena indeksacija penzija po takozvanoj "švajcarskoj" formuli. "Švajcarski model" praktično znači da će penzije 1,7 miliona penzionera u Srbiji rasti po modelu koji podrazumeva usklađivanje sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade.

Stručnjaci ukazuju da je taj model ekonomski održiv, da ga koristi veliki broj zemalja u regionu i da je dobio široku društvenu podršku.

Ipak neophodno je da se obezbede i "zaštitne mere" odnosno vodi računa o tome da prosečna penzija ne bude duplo manja od prosečne plate, i da ta razlika ne bude još veća, smatra Momo Čolaković iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije.

"Moramo insistirati kroz izmene zakona da to bude zaštitna mera i da se vanredno usklađuje ako prosečna penzija u odnosu na prosečnu platu padne ispod 50 odsto", kaže on za Tanjug.

Colaković ističe da se model indeksacije po švajcarskom modelu, koji podrazumeva da se penzije se usklađuju s rastom inflacije i prosečnom zaradom, pokazao kao dobar i održiv za penzionere i da ga treba unaprediti dopunama Zakona o PIO.

Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov ističe da je švajcarski model dobar i da su u tom savetu takođe mišljenja da bi mogao da se "osnaži" i da su dali predloge kako to najbolje da se učini.

On ističe da je Fiskalni savet prošle godine načinio analizu i ukazao na mogućnost da će, ako tokom dužeg perioda budemo imali veoma visok privredni rast i visok rast zarada, učečhe penzija u BDP krenuti da pada i ispod ciljanih 10 procenata, što je ujedno i evropski prosek, a pokazalo se kao finansijski održivo za Srbiju.

"Sugerisali smo zato da se pored švajcarske formule ubaci još jedan dodatni mehanizam međugeneracijske solidarnosti, a to podrazumeva da ako se dese visoke stope privrednog rasta i penzije smanje na 9, 5 procenata BDP dođe do automatskog vanrednog usklađivanja za pet odsto, kako bi se učešće penzija u BDP vratilo na deset procenata što je evropska praksa i ekonomski je održivo za Srbiju", rekao je Altiparmakov za Tanjug.

On je naveo da je neadekvatno da se insistira na odnosu prosečnih plata i penzija, ali da je moguće osigurati da učešće ukupnih penzija u BDP ne pada ispod 10 odsto, što je evropski prosek.

Veoma je važno, napomenuo je, da je ovaj model dobio široku društvenu podršku, od sindikata, udruženja penzionera, vlade, ali i to da je sa stručne strane održiv. Taj model u Srbiji je postojao početkom 2000. tih godina, ali je ugašen 2006. godine.

Kako navode u PIO fondu, definisani su formula za usklađivanje penzija, period u kom će se usklađivanje obavljati, kao i parametri koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna procenta usklađivanja.

Usklađivanje penzija biće jednom godišnje, počev od penzije za januar 2020. godine.

U PIO fondu za Tanjug navode da su parametri koji se koriste za određivanje procenta usklađivanja kretanje prosečne zarade bez poreza i doprinosa i kretanje potrošačkih cena, koji imaju pođednak udeo u formuli za usklađivanje penzije.

Kada je reč o tome kako to izgleda u praksi - procenat usklađivanja penzije za januar 2020. godine dobija se kao polovina- procenta rasta prosečne zarade bez poreza i doprinosa za period jul 2018 - jun 2019. godine u odnosu na prosečnu zaradu za period jul 2017 - jun 2018. godine, i procenta rasta potrošačkih cena za period jul 2018 - jun 2019. godine u odnosu na potrošačke cene za period jul 2017 - jun 2018. godine.

Penzije će od ovog meseca biti usklađene za 5,4 odsto, a u PIO fondu kažu da će se po istom principu obračunavati procenat usklađivanja penzija i u narednim godinama.

Ministar rada Zoran Đorđević izjavio je ranije da je cilj da 2025. godine prosečne penzije budu oko 430, 440 evra.

