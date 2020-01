TRIVAN SE I DALJE PERE: Beograd nije najzagađeniji grad, ranije je bilo i gore, a sada je samo veća svest!

Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, u emisiji Hit tvit kazao je da je aktuelizovanje teme zagađenog vazduha ukazalo na problem lošeg kvaliteta životne sredine, kojima kako kaže obilujemo, kao i koliko je tema zaštite životne sredine važna građanima.

- Nikako nismo jedan od najzagaženijih gradova u svetu - kaže ministar, i dodaje da su u pitanju uporedni podaci jednog od sajtova, koji se usput bavi trgovinom, i to zaštitnih masaka.

On je pokazao i podatke da se kvalitet vazduha ne menja godinama kao i da je bilo godina kada je bilo gore.

- Promenila se percepcija o tome da je ekologija važna... To je zasluga nas koji smo evo 2,3 godine radili na tome da podignemo svest o tome da je to zaista važno. Mi smo pre 10 godina imali sličnu, ili goru situacijum, a nismo reagovali. Kako to sad reagujemo? Pa porasli smo, počeli smo da shvatamo da je to važno...Nekad su čak i krili informacije o tome kakvo nam je stanje u životnoj sredini... Bio je ozbiljan korak formirati ovo ministarstvo, to znači da nijedna informacija o životnoj sredini ne sme biti tajna - kazao je on.

Po njemu najveći problem je tehnologija, i kaže da je "Zapad sve ovo prošao", kao i da ćemo i mi to naučiti.

Jednog dana apsolutna zabrana pušenja

Ministar je kazao i da je evropska praksa zabrane pušenja na svim javnim površinama, kako otvorenim, tako i zatvorenim, donela dobre rezultate, i da bi uskoro mogla da se primeni i kod nas, tj. da se može očekivati u dogledno vreme zakon koji bi to mogao da reši definitivno.

