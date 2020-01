PREVARA NA SRPSKIM PUTEVIMA, BACE BODLJIKAVI LANAC, PA SE POJAVE! Novinar iz Prištine vozio porodicu pa doživeo HOROR

Vraćao sam se sa puta iz Slovenije i sve je bilo u redu. Odjednom, na auto-putu kod benzinske pumpe na izlazu iz Niša, primetio sam da pada nekakav srebrni lanac. Probao sam da ga izbegnem i da skrenem, ali nisam mogao previše jer je kamion bio sa desne strane. Čuo sam manju eksploziju, auto je počeo da se trese. Nekako sam bezbedno stao u zaustavnu traku i video da mi je zadnja guma skroz pocepana.

Ovo je ispričao Agron Beriša, novinar iz Prištine, koji je u nedelju uveče vozio auto-putem kada ga je zadesila nezgoda koja je, kako kaže, mogla da košta života njega, njegovu suprugu i četvorogodišnju ćerku. Uveren je da je neko namerno postavio bodljikavi lanac na kolovoz, a sumnja na šlep-službu koja se te večeri ispred njega pojavila samo dva minuta posle nezgode.

- Pitali su da li mi treba pomoć - priča Beriša. - Probao sam sam da sredim gumu, jer imam sav pribor u autu, ali kako je bila totalno pocepana, shvatio sam da mi treba majstor. Tražili su mi 150 evra da me prebace do njihove radionice koja je, kako sam se posle uverio, udaljena oko 12 kilometara. Imao sam samo 80 evra i toliko sam mu dao, za šlep i polovnu gumu, plus još 10 evra za naplatu putarine, iako nije prošao kroz naplatnu rampu, već je kamionom skrenuo i prošao okolo. Nikakav fiskalni račun za to nisam dobio.

Sagovornik kaže i da je nakon što mu je majstor postavio neku staru gumu, put nastavio dalje, ali da je ostao u čudu šta mu se dogodilo na putu kojim je, kaže, prošao nebrojano puta.

- Sve mi je bilo mnogo čudno, od toga ko je bacio lanac do toga odakle se pojavio taj kamion - govori Beriša. - Pomislio sam da to ova šlep-služba radi namerno. Malo sam proveravao po internetu i ostao sam bez teksta kada sam video da to rade i strancima. Našao sam i mnogo objava na "Fejsbuku", a sve se dešavalo u proteklih mesec dana. Radi se o istom mestu, dakle relacija između dve benzinske pumpe na auto-putu kod Niša, ista šlep-služba dolazi po oštećene, isti kamion, istih tablica. Video sam da je nekim ova usluga naplaćivana čak 400 evra, ali veći je problem to što je ovo izuzetno opasno i što su životi u opasnosti. Te večeri vozio sam ćerku i suprugu, brzinom od 130 kilometara na čas, pa je ishod mogao da bude mnogo ozbiljniji.

U policiji su potvrdili da su u ponedeljak, 20. januara, dobili ovakvu prijavu i da su odmah preduzeli sve mere kako bi rasvetlili slučaj i sprečili bilo kakve nezgode.

- Obavešteno je odmah Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu koje je nadležno, i po čijem se nalogu ispituju i proveravaju svi dokazi i radnje nakon čega ćemo im dostaviti izveštaj - kažu u Policijskoj upravi Niš.

Novinari su pozvali spornu šlep-službu na broj telefona sa njihovog sajta i razgovarali sa čovekom koji se predstavio kao šef ove službe, ali je odbio da kaže svoje ime i prezime. Nije želeo da komentariše ovaj slučaj, tvrdeći da je sve laž i izmišljotina. Rekao je, takođe, da šlepanje automobila za petnaestak kilometara, košta od tri do četiri hiljade dinara, iako su novinari prethodno čuli telefonske razgovore u kojima su za ovu uslugu tražili "70 evra bez fiskalnog računa".

Kurir.rs/Novosti, J. ĆOSIN

Kurir