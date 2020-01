ŠTA JE PRAVA ISTINA O UKIDANJU SIGNALA KABLOVSKIH TELEVIZIJA: Vlasnici N1 i Sport kluba SAMI UGASILI svoje kanale

Operater Supernova ponovo pozvala Junajted mediju da nastave pregovore kako bi došli do zakonitog ugovora i građanima omogućili da gledaju sve kanale

Predrag Ćulibrk, generalni direktor Telekoma Srbija, pozvao je juče predstavnike Junajted medije na nastavak pregovora i naglasio da su spremni odmah da uključe signal i korisnicima vrate svih 17 kanala, među kojima su N1, Sport klub, Grand, Sinemanija, Pikabu, ukoliko povuku pisanu pretnju...

On je istakao da Telekomov operater Supernova te kanale nije isključio svojom voljom, kako je to u javnosti zamenom teza pokušala da predstavi Junajted medija, nego je upravo baš od nje stigao taj „ultimativni zahtev“ uz pretnju tužbom! - Uputili smo u petak poziv Junajted mediji i saopštili da smo spremni za nastavak pregovora, koliko sutra smo spremni da sednemo i razgovaramo i dođemo do ugovora koji je zakonit. Istog momenta spremni smo da pustimo sve ove kanale. Ne želimo da ugasimo vaše kanale, želimo da omogućimo našim korisnicima da gledaju kanale na koje su navikli. Dajte da korisnici mogu da gledaju 17 kanala - rekao je Ćulibrk i pokazao pisma ucene Junajted medije poslata 17. januara najpre u 21 sat, a onda i u 22.30, da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću moraju da isključe kanale.

Šta je teritorijalno ograničenje

Zato korisnici, njih 210.000, od 17. januara u ponoć nemaju 17 kanala.

Istovremeno, televizija N1 nastavila je sa svojom agresivnom kampanjom zasnovanom na lažnim vestima da je, tobože, zabranjena. Oni su otišli i korak dalje - njihovi novinari su juče ponovo, zarad interesa svojih gazda, pokušali na konferenciji za medije da zamene teze i optuže Supernovu za nepostzanje dogovora.

Dokaz... Pisma u kojima je Junajted medija naredila gašenje signala foto: Marina Lopičić

Direktor Telekoma je, uz prikazivanje dokaza, to negirao. - Supernova nije isključila kanale svojom voljom, nego zato što je od Junajted medije stigao ultimativni nalog da se kanali isključe. Supernova je čak i prihvatila cene koje su bile znatno veće od onih koje su bile u prethodnim ugovorima sa Junajted medijom. Smatrali smo da je to interes građana. Ono što nismo mogli da prihvatimo je teritorijalno ograničenje. Možete da distribuirate na Novom Beogradu, a ne možete na Voždovcu, ili možete na Starom gradu, a ne na Vračaru. Molili smo Junajted mediju da izbace te nezakonite elemente iz predloga ugovora. Imam dugu praksu, potpisao sam nekoliko hiljada različitih ugovora, ali takav model ugovora nisam video. Nezabeleženo je da u svakoj drugoj tački imate pretnju raskidom ugovora i pretnju naplatom ugovornih kazni koje dostižu i do 20 miliona evra - objasnio je Ćulibrk.

Direktor Telekoma je kazao da je potpuna zamena teza, koju plasira Junajted medija, da nije htela da sklapa ugovor s „fantomskom firmom Supernova“:

Arena i Sport klub najvredniji

- To je potpuna zamena teza. Svima je jasno da je Supernova naš brend. Uopšte nije bilo reči da se ugovor potpiše sa Supernovom, već s kompanijama, pre svega KDS Kopernikus i Radijus vektor, koje posluju u okviru Supernove, a koja je krovni brend za sve njih. Radi se o klasičnom podmetanju. I pored svega, Telekom je spreman da nastavi saradnju sa Junajted medijom, da Radijus i Kopernikus odmah uključe signale za 17 kanala.

On je kazao da konkurent Telekoma, a Junajted medija pripada grupaciji SBB, nikad nije našla za shodno da državnom operateru ponudi bilo koji svoj kanal. - To nije slučajno, svima bi trebalo da bude jasno da je strategija SBB potpuna dominacija i ovladavanje tržištem Srbije. Ne samo da nam nisu nudili svoje kanale za naše korisnike nego su na sve druge načine, kroz međunarodne kanale - kroz ekskluzivne aranžmane - potpisivali s nosiocima prava za programe takve ugovore kojima ne dozvoljavaju da Telekom uvrsti te kanale u svoju ponudu. Eklatantan primer su Foks kanali. Dosadašnja praksa koju je sprovodio konkurent išla je u prilog sprečavanju rasta i razvoja Telekoma - kazao je on na jučerašnjoj konferenciji za medije.

Koordinator za internet i multimediju Telekom Srbija grupe Vladimir Lučić kazao je da je 50 puta nepovoljniji ugovor koji je Junajted medija ponudila Supernovi, te da nije jasno zašto je uprkos tome usledila naredba o isključenju. Poručio je Junajted mediji da već danas povuče pretnje krivičnim prijavama. - I mi ćemo već danas vratiti signal svih kanala. To bi bio dobar početak pregovora o nastavku saradnje. Ideja je i da se nama ugasi Sport klub. Čitava borba svih ovih 10 godina je oko sportskih kanala. Telekom ima Arenu, a SBB Sport klub i to su najveće vrednosti. A kad je postalo jasno da ćemo sve uslove prihvatiti, izuzev nezakonitog teritorijalnoj ograničenja, pregovori su prekinuti i napisali su „isključite signal“ - naveo je Lučić i objasnio da na tom spornom uslovu insistiraju jer se „naša konkurencija plaši naše ekspanzije“.

Dokaz... Pisma u kojima je Junajted medija naredila gašenje signala foto: Marina Lopičić

Kartel SBB

- Doskora je funkcionisao kartel kojim je rukovodio SBB. Onaj operater koji je bio dobar i nije ih napadao ima njihove kanale, a onome ko se drznuo da im bude konkurent isključuju kanale. Tim uslovom o teritorijalnoj ograničenosti treba da se spreči naša ekspanzija, na to mi nećemo pristati. Nama je cilj da Telekom bude lider i mi ćemo to ostvariti - zaključio je Lučić.

Zahtev za naknadu štete TUŽBA PROTIV JUNAJTED MEDIJE ZBOG LAŽNIH VESTI Lučić je rekao i da će tužiti Junajted mediju zbog „lažne vesti da su oni ti koji su isključili signal“, kad je „jasno da je to druga strana zahtevala“: - Svima je jasno da mi nismo krivac, da nije tačno da smo mi isključili kanale. Tražićemo pravdu na sudu i naknadu štete.

Bez ultimatuma N1 TEK NA 38. MESTU NA LISTI GLEDANOSTI Ćulibrk je rekao da u pregovorima, što se Telekoma tiče, nema politike, te da se nada da je nema ni sa druge strane, što ne može da isključi kao mogućnost. - Preko 90 odsto građana je već 18. januara ujutru zvalo kol-centar da pita prevashodno za Sport klub - rekao je Ćulibrk i ponovio da je Telekom spreman za nastavak pregovora, ali bez ultimatuma. Očekuje od Junajted medije dozvolu da se uključe svih 17 kanala, a ne samo pojedinačni, poput N1, koji je, inače, na 38. mestu na listi gledanosti: - Insistiranjem na taj način ne poštuje se interes građana. Da bismo uključili svih 17 kanala, moramo dobiti dozvolu od Junajted medije, čekamo ih danas u kancelarijama.

zamena teza i poturanje stvari NARUČENA PITANJA NOVINARA N1 foto: Dragana Udovičić Novinari koji rade u kućama pod kapom Junajted grupe - N1 i Nova S, sve vreme su na konferenciji za medije pokazivali znake nervoze, gledajući u telefone i papire, ostavljajući utisak da čekaju instrukcije vlasnika koja pitanja da postave. Novinarka N1 postavila je pitanje da li će Telekom odgovoriti na ponudu Junajted grupe i vratiti tu televiziju u svoju ponudu. - Nismo dobili zvaničnu pisanu ponudu Junajted grupe. Kad se to desi, odgovorićemo. Ta pitanja uputite vlasnicima i pitajte zašto s Telekomom ne potpisuju ugovor za svih 17 kanala - kazao je Ćulibrk. To je zbunilo novinarku N1, koja je posle određenog vremena i, pretpostavlja se, konsultacija, preformulisala pitanje i tražila odgovor da li će Telekom odgovoriti na javnu ponudu Junajted grupe. - To je još jedna zamena teza i poturanje stvari. Mi smo zainteresovani za svih 17 kanala. Čudi me da štitite interes za jedan kanal, a ne za svih 17 kanala. Svi kanali imaju svoju publiku. U njihovom pismu nije pisalo „ugasite sve kanale, ostavite N1“, već „ugasite sve kanale“. Molimo vas, javite nam se da nastavimo pregovore i završimo ovu agoniju - kazao je Ćilibrk. Lučić je dodao da je takva ponuda deplasirana: - Mi smo prihvatili finansijsku ponudu Junajted medije za svih 17 kanala. Slanjem ponude samo za jedan kanal samo se stvara zabuna. Na pitanje Kurira kako komentarišu akciju N1 u kojoj sad optužuju državnog operatera da želi da im smanji vidljivost, iako je Junajted medija isključila signal, Ćulibrk je odgovorio: - Adresa je promašena. N1 treba da se obrati svojim vlasnicima, a ne Telekomu. Mi nemamo nikakav interes da smanjimo vidljivost N1. Problem volje za saradnju je na drugoj strani. Na pitanje Supernove da li zapravo SBB ima problem s teritorijalnim širenjem, Lučić je kazao da to nije tačno: - Pre godinu i po dana bio je kartel kablovski operatera. Neko ko je imao 55 odsto tržišnog učešća, a s kablovskim partnerima preko 70 odsto, tvrdi da ima problem u širenju, a da smo mi koji smo imali 25 odsto problem. Taj uslov o teritorijalnom ograničenju jeste najveća prepreka. Mi ne možemo da potpišemo nezakonit aranžman.

Istina o pregovorima TELEKOM ŽELEO ŠIRENJE SARADNJE Lučić rekao je da je kompanija imala volju ne samo da se nastavi saradnja Junajted medije s Kopernikusom i Radijus vektorom već i da se ona proširi na druge kablovske operatere koji posluju pod brendom Supernova, kao što je Telemark. Rekao je da je Telekom dobio ponudu samo za pet kablovskih operatera, ali ne i predlog ugovora koji bi se sklopio s Telekomom Srbija. - Tvrdnje da su hteli drugačije pregovore nisu tačne. Podneli smo zahtev i Komisiji za zaštitu konkurencije, obratili smo se i svim ambasadama EU i Evropskoj komisiji, jer se radi o kompanijama koje posluju u EU i Luksemburgu.

Visoke kazne OPASNO KRŠENJE ZAKONA Ognjen Colić, predstavnik advokatskog tima Telekoma, ukazao je da je antimonopolski zakon jasan i da se jasno vidi da radnje Junajted medije predstavljaju nedvosmislenu povredu tog zakona, pošto je uslovom o teritorijalnom ograničenju predviđena podela tržišta. - To predstavlja povredu konkurencije. Takve radnje zabranjene su ne samo pravnom subjektu koji tako nešto nudi već i onom ko bi tako nešto prihvatio. Posledica je izricanje kazni do 10 odsto konsolidovanog prihoda pre poreza, i to ne samo jednog subjekta, već cele korporativne grupe - objasnio je on.

Da se tržište uredi PODRŠKA INICIJATIVI KURIRA Na pitanje Kurira da li podržavaju inicijativu naše kompanije da svi operateri u ponudi imaju sve kanale, a potom da se u tržišnoj utakmici bore za korisnike, Ćulibrk je kazao da tržište treba urediti na kvalitetan način. - Naravno, mi to podržavamo. Komisija za zaštitu konkurencije treba da reguliše tržište da se više ne desi ovaj slučaj. Ne sme više da se desi da neko preko noći isključuje signal - dodao je Lučić.

Kurir.rs/ ekipa Kurira Foto: Zorana Jevtić

Kurir