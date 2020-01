CENE BEZ SKRIVENIH TROŠKOVA: Turističke agencije ne mogu više da obmanjuju putnike!

Svako ko u Srbiji ove godine kupi turistički aranžman za Veneciju može biti siguran da će do tog italijanskog grada stići bez ikakve doplate, a ne kao što je to bio slučaj do sada - da je od Lido di Jesola do grada na kanalima morao da kupi i kartu za brod.

Ova novina u turističkoj sektoru počela je da važi od 1. januara 2020, kad je na snagu stupio Pravilnik o garanciji putovanja, koji turističkim agencijama zabranjuje da reklamiraju aranžmane po jednoj, a naplaćuju ih po drugoj ceni.

foto: Kurir

Cena na kraju duplirana

Neće više biti moguće da vas mame povoljnim aranžmanima, a da se onda ispostavi da su oni daleko od toga jer u cenu nisu uračunate avio-takse, dinarski deo, doplata za ovo, doplata za ono... Zbog svega toga nekad se na kraju ispostavi da je cena više nego duplo viša od onoga što vam je ponuđeno.

Za razliku od dosadašnje prakse, putnici će, zahvaljujući jedinstvenoj ceni aranžmana, kako tvrdi Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), konačno znati šta plaćaju. - Agencije su u reklamne svrhe koristile nižu cenu, a kad dođete kod njih, kažu vam da morate da platite, recimo, i avio-taksu.

Sada to više nije moguće i moraće za paket-aranžmane, koji uključuju prevoz, smeštaj u hotel i vodiča, da reklamiraju jedinstvenu cenu. Sve ono što je neophodno da putnik plati da bi započeo putovanje mora biti izraženo u ceni aranžmana. Putnici će pre putovanja znati koliko im je novca potrebno za aranžman predviđen programom putovanja. Neće moći da vam kažu da morate da doplatite još 20 evra za transfer, takse ili za trajekt. Ako je put na ostrvo, trajekt mora biti uključen u cenu aranžmana - objašnjava Seničić i dodaje da jedinstvena cena važi za paket aranžmane koji uključuju prevoz, smeštaj u hotel i vodiča.

foto: Shutterstock

Fakultativni izleti

On objašnjava da će fakultativni izleti i dalje postojati, ali će oni, kao i do sada, biti u delu programa putovanja u kom se precizno navodi šta je u uključeno u cenu aranžmana, a šta nije.

- Putnici će znati koliko im je para potrebno za fakultativne izlete. Više neće smeti da se reklamiraju destinacije kao, na primer, Venecija, a kad dođete u Lido di Jesolo, kažu vam da morate da doplatite za brod. Ukoliko po ceni koju ste platili ne možete da stignete do Venecije, takav aranžman ne sme nositi naziv „Venecija“, već mora da se zove „Severna Italija“. U programu mora pisati tačno gde spavate i šta je sve uključeno, a Venecija može biti pomenuta samo kao fakultativni izlet - objašnjava Seničić.

Depozit VEĆA ZAŠTITA PUTNIKA foto: Printscreen Novim zakonom uveden je i depozit kao uslov za dobijanje licence, a državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević izjavio je ranije je da se ova obaveza uvodi „kako ne bi mogla tek tako da se otvori turistička agencija bez ikakvog kapitala“. - Usklađivanjem nivoa depozita i garancija imaćemo viši stepen zaštite naših putnika, jer u slučaju da dođe do veće štete, nama je cilj da napravimo balans između vrednosti prodatih aranžmana i onoga što može nadomestiti tu vrednost u slučaju da ne dođe do realizacije putovanja - naveo je Knežević.

Novine GARANCIJE PREMA VELIČINI AGENCIJE foto: Marina Lopičić Aleksandar Seničić ističe da su umesto jedinstvene garancije za sve putnike, odnosno osiguranja od insolventnosti i odgovornosti od prestanka rada agencije, koja je iznosila 300.000 dinara za sve agencije bez obzira na veličinu, Pravilnikom o garanciji putovanja uvedene četiri kategorije organizatora putovanja. - Sada imate četiri kategorije licenci. U zavisnosti od toga kojoj kategoriji pripada agencija određene su sume osiguranja i, prvi put posle 10 godina, određene su i sume obaveznog depozita koje agencija mora imati na računu poslednjeg dana u mesecu - kaže Seničić.

Kurir.rs/ Slavica Tomčić Foto: Shutterstock

Kurir