GRIP KOSI DECU, KLUPE PRAZNE! Šarčević: Za sada nema zatvaranja škola i vrtića, pratićemo situaciju!

Virus gripa desetkovao je mališane u školama i vrtićima. U pojedinim osnovnim školama u Pančevu, ali i Beogradu nema nijednog učenika na nastavi, a ponedgde samo po dvoje troje, kao što je to bio slučaj u prestoničkoj školi "Veselin Masleša", o čemu je Kurir već pisao.

Iako pedijatri pretpostavljaju da je u pitanju rino virus, kojem je upravo sad sezona, stručnjaci kažu da je moguće da se radi o virusu gripa, koji daje simptome koji počinju naglo, dete ima visoku temepraturu do 40 stepeni danima, prisutna je opšta malaksalost, nekad povraćanje, curenje iz nosa, kašalj i glavobolja. Istovremeno, iste simptome imaju i odrasli. U populaciji, prema zvaničnim podacima, su virusi gripa iz grupe AH1N1 ili svinjski grip i virusi tipa B.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, kaže da je u pitanju klasični grip.

- Mi smo isprva mislili da su to obične prehlade, ali sada verujemo da je ovo grip. Svaki virus mutira, pa tako i virus gripa. On se stalno prilagođava da bi potrajao na prostorima gde se pojavio. Naravno, Svetska zdravstvena organizacija, u odnosu na iskustvo u vezi sa virusom gripa na južnoj hemisferi, uvek daje predlog koje će sojeve virusa sadržati vakcina. Ove godine je bila pripremljena četvorovalentna vakcina, trebalo je ispoštovati vreme vakcinisanja, odnosno ko se nije vaklcinisao na vreme, pre pojave gripa, to ne vredi sada. Zato i imamo ovakvu situaciju - kaže za Kurir dr Šehić.

Epidemiolog dr Zoran Radovanović objašnjava za Kurir da se uvek posle raspusta poveća učestalost respiratornih zaraza.

- Sad se očekuje još jedan raspust pa će toga biti manje, ali u drugoj polovini februara može da se očekuje da se poveća broj obolelih od gripa. Epidemija gripa se prijavljuje kada broj obolelih dostigne određeni nivo, odnosno kada na nedeljnom nivou pređe određeni broj. Prijavu može da radi svaki zavod za javno zdravlje na teritoriji Srbije i to je na lokalnom nivou - naveo je dr Radovanović.

Dr Ivana Milošević, zamenica direktora Infektivne klinike KCS, kaže za Kurir da su u ovo vreme među građanima virusi gripa, rino virusi i ostali koji izazivaju respiratorne infekcije.

- Virus gripa daje simptome naglog početka bolesti, visoku temperaturu i do 40 stepeni, malaksalost, glavobolju, kašalj i druge. Moguće je da je on sada dominantan - navela je ona.

Ministar prosvete Mladen Šarčević Pratimo situaciju foto: Marina Lopičić Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže za Kurir da je upućen u trenutnu situaciju, ali da nema prostora za paniku. - Ove nedelje se zaključuju ocene, za sada nema zatvaranja ustanova i skraćivanja nastave, a za dva dana je raspust. Mnogo je važnije da pratimo situaciju i stanje virusa gripa u toku raspusta. Sve ekipe će biti mobilne, imaćemo informacije iz svih školskih uprava u toku raspusta i dobićemo informacije i od "Batuta", ako bude potrebe produžićemo raspust kao i prošle godine, ali to sve zavisi od procena i izveštaja "Batuta" - naveo je Šarčević za Kurir.

