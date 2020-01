RODITELJI OSMAKA NA MUKAMA! PAPRENO: Priprema za malu maturu košta 2.000 evra!

Muke: Većina onih čija deca ove godine polažu prijemni moraju za privatne časove iz sedam predmeta, koliko ih se polaže, da odvoje četiri i po plate, odnosno - za to rade skoro šest meseci

Roditelji osmaka će za pripremne časove za polaganje male mature morati da iskeširaju čak 2.000 evra, pa mnogi pozajmljuju novac ili uzimaju gotovinske kredite kako bi svojoj deci obezbedili valjanu pripremu, upozoravaju sagovornici Kurira.

Mala matura, koja obuhvata proveru znanja iz sedam predmeta (srpski jezik, matematika, fizika, biologija, geografija, istorija, hemija), a koju će osmaci polagati početkom juna, stres je kako za decu tako i za roditelje. Najveći broj zaposlenih u Srbiji ima platu od 43.500 dinara, a da bi se deca valjano pripremila, potrebne su četiri i po plate, pa mnogi roditelji skoro pola godine rade samo za pripremne časove za maturu.

Olakšavajuće okolnosti

Olakšavajuća okolnost je to što ima opština i škola koje organizuju besplatnu pripremnu nastavu, ali mnogi smatraju da ona nije dovoljna jer se radi u grupama, pa deci ipak uplaćuju privatne individualne časove.

Bolje se uči u maloj grupi... Milorad Antić foto: Zorana Jevtić

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić rekao je za Kurir da individualni rad može mnogo više da pruži učenicima nego grupni.

- Cene dvočasa se kreću od 1.500 pa i do 3.000 dinara. Cena je ista za srpski, matematiku, fiziku, hemiju, istoriju, geografiju i biologiju. Minimum dvočasa koji je dovoljan za pripremu za polaganje srpskog jezika je 30, za matematiku 40, za fiziku 20, za hemiju, biologiju, geografiju i istoriju desetak. Kad se sve to izračuna, za privatne časove iz srpskog jezika potrebno je odvojiti 45.000 dinara, za časove matematike 60.000, za fiziku 30.000 dinara, za časove iz hemije, biologije, geografije i istorije po 15.000 dinara. Sve to ukupno iznosi 195.000 dinara! - naveo je Antić.

Sad treba početi

Prema njegovim rečima, roditelji za pripremu svojih mališana moraju da iskeširaju minimum 2.000 evra. - Znam da mnogi roditelji pozajmljuju novac i uzimaju kredite kako bi spremili decu za polaganje. Onim roditeljima koji nemaju novca za časove savetujem da od direktora škole zahtevaju da organizuje pripremu, ali sa što manjim grupama, kako bi bilo što efikasnije i bolje za đake. Sada je idealno vreme da se krene sa časovima, ne treba čekati poslednji čas jer to može dovesti do lošeg rezultata - istakao je Antić.

Majka S. R. rekla je za Kurir da će tokom zimskog raspusta njeno dete početi da se priprema za polaganje. - Uzimaćemo časove iz srpskog, matematike, fizike i hemije. Pored toga ići će i na besplatnu pripremu koju organizuje opština Novi Beograd. Časovi su skupi. Roditeljima bi olakšalo kad bi se polagali samo srpski i matematika, sedam predmeta je mnogo! - kaže ona.

Po 450 zadataka ZBIRKE U PRODAJI Zbirke zadataka za pripremu osmaka za završni ispit iz srpskog, matematike i kombinovanog testa su odnedavno u prodaji. Svaka zbirka sadrži po 450 zadataka. Zbirka za maternji jezik košta 340 dinara, za matematiku 230 dinara, a kombinovana 220 dinara. Pored toga, u prodaji je i publikacija koja sadrži testove sa završnih ispita prethodnih godina.

Saveti osmacima OBRATITE PAŽNJU NA ISTORIJSKE LIČNOSTI Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić rekao je da deca prilikom pripreme najviše pažnje treba da obrate na matematiku, tačnije geometriju: - Pored toga treba da obrate pažnju i na književna dela, tu se uvek loše pokažu. Moraju dobro da savladaju godine značajnih istorijskih događaja, kao i da prepoznaju istorijske ličnosti.

RAČUNICA 1.500 dinara iznosi cena dvočasa

za pripremu iz srpskog potrebno je uzeti 30 dvočasa (45.000 dinara)

za matematiku se preporučuje 40 (60.000)

za fiziku oko 20 dvočasa (30.000)

za hemiju, biologiju, geografiju i istoriju desetak (15.000 x 4) za sve ukupno potrebno je odvojiti 195.000

