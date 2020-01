DOKLE ĆETE DA LAŽETE DA STE ZABRANJENI? N1 je šampion fejk njuza za 2020, ali nastavlja se BESOMUČNOM KAMPANJOM!

Ukoliko nastavi da uporno ponavlja lažnu vest da je Telekom Srbije ukinuo njen signal, a ne da je ona sama tražila da se skine iz ponude Telekomove Supernove, televizija N1 će definitivno odneti titulu fejk njuza godine!

Ova televizija, naime, već danima u svojim udarnim vestima plasira ovu vest - iako je reč o čistoj dezinformaciji - čime ne samo da obmanjuje građane već potvrđuje i da je neprofesionalna i neobjektivna. Zato se postavlja pitanje televiziji N1: dokle ćete da lažete, a sve zarad poslovnog interesa vašeg vlasnika?

Zloupotreba medija

Istovremeno, ta kablovska televizija uporno pokušava da za svoju prljavu kampanju plasiranja laži privuče i poznate ličnosti. Međutim, mnogi su na vreme shvatili da ih N1 zapravo uvlači u manipulaciju činjenicama, kojom se zamagljuje ključna stvar - da je N1 sam sebe isključio iz ponude Telekomovog operatera Supernova. Od priče o tržišnoj utakmici dva najveća kablovska operatera u zemlji, televizija koju vodi Jugoslav Ćosić napravila je političku ujdurmu i pokušala sebe da predstavi kao navodnu žrtvu progona vlasti, tvrdeći i da iza svega stoji isključivo politika. Ovo je klasična zloupotreba medija u komercijalne svrhe, jer se jasno vidi da N1 vodi kampanju zarad interesa svojih vlasnika.

Nešto su i naučili

Ipak, mora se priznati da su u svemu ovome Junajted medija i N1 nešto naučili. Nakon pisanja Kurira da N1 ne prenosi saopštenja Supernove, nego samo Junajted medije, ova televizija je počela da prenosi objave i druge strane. Takođe, nakon zamerki da su u svojim saopštenjima prećutkivali krucijalnu činjenicu da N1 posluje u okviru Junajted medije, što su po zakonu bili dužni da navedu, u poslednjim dopisima Junajted medije stoji i ovaj podatak.

Jedan od onih koji je bacio sasvim novo svetlo na spinove N1 je vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Filip Ejdus.

- Izgleda da jedinu slobodnu televiziju njen vlasnik koristi kao taoca radi ostvarenja što većeg profita na sportskim kanalima. Ukoliko je to tačno, to je ne samo žrtvovanje javnog interesa zarad privatnog već i obmanjivanje gledalaca i zloupotreba njihovog poverenja - napisao je on na Tviteru.

Inače, N1 danima ponavlja neistine da je izbačena iz Telekomove ponude iako je istina da je sama sebe ukinula. Njena gledanost je minimalno opala, što znači da je gotovo niko kod Supernove nije ni gledao. Portal takođe ne stoji sjajno, tek je na 12. mestu po posećenosti

Po zvaničnim podacima, N1 nije izgubio gledanost nakon što je samog sebe izbacio iz Supernovine ponude. Ova televizija nije u ponudi Supernove od 17. januara, ali se to po broju njenih gledalaca skoro i ne primećuje, jer je pad gledanosti tek za 40.000-50.000 gledalaca.

Takođe, ni sajt se ne može pohvaliti velikom posetom. Portal N1 dnevno poseti oko 140.000 ljudi, dok, na primer, na Kurirov uđe više od milion ljudi svakoga dana.

Dvojaki aršini LOVE LAŽNE VESTI, A NE PROVERAVAJU N1 Iako već danima traje polemika u javnosti o N1 i njegovom širenju lažnih vesti, niko od samozvanih lovaca na lažne vesti nije se pozabavio upitnim tvrdnjama ove televizije. Pokušali smo da otkrijemo zašto portali Raskrinkavanje i Fejk njuz tragač, koji tvrde da su specijalizovani za otkrivanje dezinformacija u srpskim medijima, nisu proveravali istinitost tvrdnji N1. Međutim, urednici ovih sajtova nisu imali objašnjenje. Vesna Radojević, urednica portala Raskrinkavanje, ponovo, kao i pre nekoliko dana, nije želela da odgovori na konkretno pitanje. Pomoćnik urednika portala Fejk njuz tragač Milovan Nikolić nije odgovorio konkretno na pitanja, već je kazao da oni trenutno prate izveštavanje svih medija o tom slučaju. - Nije naše da targetiramo medije, već da tražimo lažne vesti u medijskom sistemu Srbije - kaže Nikolić.

ANALIZA IZVEŠTAVANJA N1 1 - N1: „Zbog odluke državnih operatera da iz svoje ponude isključe TV N1 gotovo milion ljudi je ostalo bez mogućnosti da prati naš program.“ LAŽNA VEST Istina je da je Junajted medija sama izbacila N1, jer je 17. januara naredila Telekomu da isključi signal svih njenih kanala, uključujući i N1, i sve to uz pretnju da će u suprotnom podneti krivične prijave. 2 - N1: „Junajted medija AG, kao nosilac prava distribucije TV kanala N1, pozvala je 20. januara operatera Telekom Srbija AD i sve operatere koji su povezana lica ove kompanije, a koja su ovlašćena za pružanje usluge distribucije medijskih sadržaja u Srbiji (...) za distribuciju kanala N1, za teritoriju Srbije.“ LAŽNA VEST Istina je da je pomenuta kompanija uputila ponudu Telekomu, ali preko medija, ne i u pisanom obliku, kao što je praksa u ozbiljnim kompanijama. Uz to, ponuda se odnosi samo na N1, a ne na svih 17 kanala (Grand, N1, Sinemanija, Sport klub, Pikabu...) koji su do tog trenutka bili u ponudi Telekomovih operatera. 3 - N1 je pokrenuo kampanju „Da se vidi N1“ pomoću koje je u svakodnevnom izveštavanju spor između Junajted medije i Telekoma predstavila kao udar države na nezavisne medije, te da ceo slučaj ima političku pozadinu. LAŽNA VEST Istina je da je N1 u sve ovo nasilno uvukao politiku. Ovde je reč o biznisu, odnosno tržišnoj utakmici dva najveća kablovska operatera u zemlji. 4 - N1: „N1 televizija je prepoznata kod građana Srbije po objektivnom, tačnom i profesionalnom izveštavanju.“ LAŽNA VEST Istina je da ovoj televiziji niko nije dao tu titulu, već se N1 samoproglasio za „televiziju od nacionalnog značaja“, kao i za nekog ko ima pravo da presuđuje svim drugim medijima. Takođe, otvoreno promoviše opozicioni Savez za Srbiju Dragana Đilasa, pa se ne može reći da je objektivna.

