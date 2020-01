GRAĐANI DA DOBIJU SVE KANALE! Inicijativa Kurira nezaustavljiva, eksperti složni: Nema ograničenja za TV programe!

Inicijativa Kurira da svi kablovski operateri imaju sve kanale nailazi na sve veću podršku u srpskoj javnosti. Brojne javne ličnosti u ovom predlogu, koji već funkcioniše u svetu, vide dobrobit da kao gledaoci programa dobiju mogućnost što većeg izbora, bez obzira na to kome plaćaju pretplatu.

Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić kaže da interesi građana treba da budu na prvom mestu, pa tek onda sve drugo.

Naći dogovor što pre

- Građani Srbije zaslužuju da gledaju sve kablovske programe i od Vlade Srbije očekujem da nađe način kako to može da obezbedi, a oni neka se dogovore ko će kome da plaća i šta će da radi. Meni, kao građaninu, nije važno ko će da zaradi više od toga - da li privatnik ili državni operater, svejedno je to... Meni je samo važno da mi se napravi mogućnost da, kao građanin, nezavisno od onih paketa kako ih oni definišu, mogu da izaberem i od jednog i od drugog i od trećeg i da napravim sam sebi programski paket. To znači slobodnu tržišnu privredu u kojoj čovek ima sve mogućnosti da bira sam, a ne oni podelili kao u srednjem veku, pa Telekom ima Arena sport, ovi imaju Sport klub i dalje nećeš moći, kao iz onog filma - kaže Savić.

Novinar Jakša Šćekić kaže za naš list da se zalaže za dostupnost svih sadržaja svima, ali predlaže malu dopunu naše inicijative.

- Nisam za komunizam i socijalizam, pošto smo se opredelili za tržište. Međutim, treba omogućiti da ja kao korisnik Supernove mogu da gledam i kanale Sport kluba i da mi moj operater to naplati. I obrnuto, treba da mi se omogući da kao korisnik SBB mogu da gledam i Arena sport uz doplatu. Operateri moraju da se dogovore pod kojim uslovima će davati svoje kanale, tako je u Velikoj Britaniji, Americi i drugim razvijenim zemljama - kaže Šćekić.

On smatra da se praksa drugih zemalja treba ugraditi u naš sistem i kada je reč o rasporedu kanala:

- U Velikoj Britaniji se zna da, bez obzira na to ko je vlasnik operatera, BBC mora biti prvi na daljinskom upravljaču.

I bivši fudbaler Dušan Savić kaže da je vrlo zainteresovan da gleda pre svega sve sportske kanale:

Korist za građane

- Naravno da podržavam svaku inicijativu od koje će korist imati građani Srbije. Mene najviše zanima sport i lično bih voleo da mogu da gledam sve kanale na kojima ima sportskih događaja, bez obzira na to kom operateru pripadaš.

Podrška je stigla i od producenta Makse Ćatovića:

- Apsolutno podržavam inicijativu Kurira. Ne vidim nijedan razlog da se to i ne realizuje. Naravno da treba saslušati i argumente kao komercijalne interese dva najveća operatera.

Inicijativa Kurira SVI ŽELE DA DOBIJU CEO PROGRAM Čitaoci Kurira ubedljivo prihvatili predlog! Odmah po pokretanju naše inicijative, posetioci sajta Kurir.rs su je ubedljivo podržali. U anketi na našem portalu čak 94 odsto čitalaca je prihvatilo ovu ideju. Supernova je u tome videla priliku da korisnici budu na dobitku, a podrška je stigla i od Telekoma Srbije. Junajted medija nije odgovorila na naš dopis o ovoj inicijativi.

