SPISAK TITOVE IMOVINE DB PROGLASIO DRŽAVNOM TAJNOM: Posle smrti Josipa Broza pokrenuta SPECIJALNA AKCIJA SENKA!

U izveštaju saveznog DB od 31. oktobra 1984, sa kojim su bili upoznati Predsedništvo SFRJ i Savezni savet za zaštitu ustavnog poretka, navodi se da postoji mogućnost da se objavi spisak imovine preminulog Broza koja ima “ogromnu vrednost”, što može imati “nesagledive posledice po ugled” doživotnog predsednika.

U spisku imovine su, između ostalog, “brojni automobili, ordeni druga Tita, kuće u Dobanovcima i Maroku, kolekcija umetničkih slika, zlatni nakit, kristalni predmeti, biblioteka i dr”. Na izveštaju piše da je u pitanju “specijalna informacija”, te “državna tajna” koja je “strogo poverljiva” i “samo za lično informisanje”, verovatno članova Predsedništva SFRJ. Navodi se da je Jovanka Broz “u poslednje dve godine” više puta kontaktirala sa advokatom Filotom Filom i njegovim sinom Tomom Filom.

Konstatuje se da je razgovorima prisustvovala tadašnja pripravnica Vesna Vojvodić, kao i članovi porodice Fila jer je Jovanka dolazila u njihovu kuću. Susrete sa advokatom Jovanka je, pored rešavanja statusnih pitanja, iskoristila i detaljno ih upoznala sa situacijom u kojoj se nalazi. Navodila je lica i imena, kao i događaje, koji su po njenoj oceni doprineli njenoj teškoj situaciji. Optužila je pojedine rukovodioce, kao i rukovodstvo u celini, da su odgovorni za njenu situaciju i situaciju zemlje uopšte“, navodi se u izveštaju DB.

Konstatuje se da je DB registrovala da je Jovanka dostavila advokatima kopije pisama u kojima ona opisuje situaciju u kojoj se nalazi i koje je poslala tadašnjim najznačajnijim rukovodiocima SFRJ.

„Preko advokata Tome File Jovanka Broz je pre dvadesetak dana uputila 4. Opštinskom sudu u Beogradu, gde se vodi ostavinski postupak, spisak stvari koje po njenoj oceni pripadaju njoj ili pak treba da uđu u ostavinsku masu. Navedene stvari predstavljaju ogromnu vrednost“, piše u izveštaju. Navodi se da su, između ostalog, tu “brojni automobili, ordeni druga Tita, kuće u Dobanovcima i Maroku, kolekcija umetničkih slika, zlatni nakit, kristalni predmeti, biblioteka i dr”

„Ocenjujemo da bi eventualna zloupotreba ovih spiskova i drugih pisanih materijala Jovanke Broz od advokata ili nekog drugog lica mogla imati nesagledive posledice po ugled i delo druga Tita i zemlje u celini“, konstatuje se u izveštaju DB namenjenog rukovodiocima SFRJ.

Zaključuje se da će “imajući u vidu susrete Jovanke Broz sa advokatom Tomom Filom, SDB i dalje preduzimati odgovarajuće mere u cilju sprečavanja bilo koje vrste zloupotrebe od advokata”. Advokat Toma Fila izjavio je da je bio svestan da ga posmatraju čim se Jovanka Broz obratila njegovom ocu.

"Jedan advokat iz Nemačke, koji je znao da je zastupam, ponudio mi je 1.000 dolara po stranici za njene memoare i da ih donesem u Frankfurt, gde je bio veliki sajam knjiga. To je tada bio ogroman novac. Rekao sam Jovanki ako bih pošao za Frankfurt da ne bih stigao živ ni do vrata od kuće. Zbog toga su me samo jednom zvali, i to tadašnji šef DB Srbije. Rekao mi je samo “nadam se da ste dovoljno pametni”. Odgovorio sam “jesam” i to je bio ceo razgovor. Plašili su se da neka dokumenta ne objavim i toga sam bio svestan i nije mi padalo na pamet da to uradim. To je bilo vreme da te pojede mrak. Samo te nema više", seća se Fila.

On kaže da je Jovanku primao u njegovoj kući misleći da se, za razliku od kancelarije, kuća možda ne prisluškuje.

"Izgleda da su ozvučili i kuću. Razgovarali smo samo Jovanka i ja. Moja majka je unosila kafu, a kada ona nije tu, to je radila pripravnica Vesna Vojvodić, koja je posle otišla za Kanadu. Ubrzo nakon što je Jovanka došla, pozvala me je jedna džukela iz DB i ponudila mi da pišem izveštaje o sastancima s njom rekavši da će služba biti na mojoj strani. Tomu Filu ne može niko da kupi. Nisam ni Jovanki uzeo pare za zastupanje", navodi Fila.

On napominje da su postojala tri spiska imovine Josipa Broza koja su i proglašena za strogu državnu tajnu, a da je četvrti spisak bila imovina za koju je tadašnja vlast mislila da treba da je nasledi porodica.

"Pitali smo ambasadora Maroka za tu vilu. On nam je rekao da je čuo, ali da ništa nije uknjiženo i da ne zna gde je", navodi Fila.

Toma Fila kaže da je Jovanka Broz govorila pojedinačno o tadašnjim jugoslovenskim rukovodiocima i da je posebno imala loše mišljenje o Stanetu Dolancu (saveznom sekretaru za unutrašnje poslove od 1982. do 1984. i članu Predsedništva SFRJ od 1984. do 1989), kao i o generalu Nikoli Ljubičiću (od 1967. do 1982. saveznom sekretaru za narodnu odbranu, a od 1982. do 1984. predsedniku Predsedništva Socijalističke Republike Srbije).

"Za Dolanca i Ljubičića mi je rekla “to su glavni nitkovi”. Pričala je da su joj pretili Ratko Dugonjić (predsednik Predsedništva BiH) i tadašnji savezni ministar policije Franjo Herljević (pre Dolanca savezni ministar od 1974. do 1982), koji ju je i vređao i nazivao “ličkom kurvom”. Sada znamo da je banda koju je organizovao Dolanc vršila likvidacije. Znamo sada i ko je sve bio u srpskoj grupi za likvidacije, Arkan, Ašanin... Shvatao sam i tada da mi je život ugrožen. Pričala mi je Jovanka kako su joj rašivali rubove haljina da slučajno ne nosi neki mikrofilm", ispričao je Fila za Blic.

