BIVŠI ČELNIK BRUSA OPET UHVAĆEN U MULJAŽI: Jutka nije prijavio stan na Vračaru, preti mu do pet godina zatvora!

Milutin Jeličić Jutka, bivši predsednik opštine Brus, nije prijavio stan u Ulici Svetozara Markovića u Beogradu, saopštili su iz Agencije za borbu protiv korupcije.

Time je potvrđeno pisanje Kurira, koji je u sredu objavio da je Jeličić sakrio stan od 65 kvadrata na Vračaru, čija je vrednost oko 140.000 evra.

On je, kako je naš list otkrio, po drugi put sakrio nekretninu od Agencije, iako je za skrivanje imovine već pravosnažno osuđen u oktobru 2019. Pošto je bivši predsednik opštine Brus osuđen uslovno na osam meseci zatvora, s rokom provere od dve godine, to znači da je prekršio uslovnu. Zaprećena kazna za krivično delo prikrivanja imovine je od šest meseci do pet godina zatvora.

- Utvrđeno je da imenovani nije prijavio vlasništvo nad stanom u Svetozara Markovića u Beogradu - stoji u odgovoru Agencije Insajderu.

Napominju da su 2. decembra 2019, pretragom internet prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, utvrdili da Jeličić i njegova supruga, za koju takođe postoji obaveza prijavljivanja prihoda i imovine, nisu evidentirani kao vlasnici stana u Ulici Svetozara Markovića.

