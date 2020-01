JAKŠA ŠĆEKIĆ: Junajted medija traži ogromne pare jer posluje s minusom! Zanima me kolika je gledanost N1

Novinar Jakša Šćekić kaže da bi bilo vrlo zanimljivo videti gledanost televizije N1, ukoliko Junajted grupa prihvati ponudu Telekoma, da ovu televiziju uvrsti besplatno u sve kablovske operatere.

- Sve je loše kad se u biznis uveče politika. Reako bih da je za 90 odsto ljudi veći problem to što nemaju sportske kanale nego N1, jer ljudi više vole da gledaju sport nego vesti. Razumem i zašto Junajted medija traži pare, to je logično s obzirom na to da posluju u minusu koji pokušavaju da smanje. Takođe, zanimalo bi me da, ako N1 uđe u Telekomov konzorcijumu, da se saopšti gledanost jer mi ne znamo kolika je gledanost televizije N1, a to je ključni podatak za cenu - zaključuje Šćekić.

Kurir