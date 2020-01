ŽELJKO JOKSIMOVIĆ: Ne izigravajte žrtvu mračnih sila, MENJAJTE PESMU!

Željko Joksimović oštro je reagovao na navode Junajted grupe, koja ga je optužila da od Telekoma uzima novac za njegovu televiziju u pripremi. Junajted grupa saopštila je danas da prekida sve pregovore sa Telekomom Srbija i navela da državna kompanija "daje velike pare pojedinim kanalima, među kojima je, kako tvrde, i televizija Željka Joksimovića i Manje Grčić".

Ako uvek izigravaš žrtvu, brzo postaneš žrtva sopstvene realnosti, poručuje Joksimović Junajted mediji i dodaje da je ova poslovica najkraći i najprikladniji odgovor na današnje saopštenje Junajted medije, u kojem se, "bez ikakvog razloga, osim da UM izigrava žrtvu, pominju i Televizije koje sam pokrenuo".

- Nikakve veze ovi televizijski kanali nemaju sa sporom Telekoma i Junajted medije (osim ako UM ne želi da ih vidi u svom portfoliju, zbog čega su mogli i na drugi način da mi se obrate), nikakve veze nemaju sa “parama svih građana Srbije”, niti bilo kakve veze imaju sa vlašću, osim ako gospoda iz UM, izigravajući žrtve, nisu sebe ubedile da su zabava, dečija televizija i zdravstveni TV kanal (a tri kanala će se time baviti), u direktnoj službi Aleksandra Vučića. Recept za to bih voleo da vidim, a naročito rezultat takve mućkalice, pošto bi ona značila, valjda, da je svako, ko na mom muzičkom kanalu nešto otpeva, automatski saradnik vlasti, dok su oni koji pevaju na Grandu, svi od reda saradnici opozicije, recimo... - poručuje Joksimović i dodaje da na delu imamo klasičnu zamenu teza.

- Takva nakaradna logika, proistekla iz nečije potrebe da opravda sopstvene poteze i da se predstavi kao žrtva mračnih sila, nije, čini mi se, nešto što pristaje ozbiljnoj kompaniji, ali jeste, na žalost UM, dobar način da neko postane tabloid i oglasna tabla raznih interesa, i to bezobzirno, bez ikakve namere da se poštuju bar činjenice, ako već ne i elementarna pristojnost - uverava Joksimović. A činjenice su, kako kaže te da su u UM, "kao što nisu", hteli da provere sledeće:

1. Televizijske kanale sam uredno registrovao u Srbiji, državi u kojoj zivim, prihodujem, plaćam porez, kao i njihovu proizvodnju otpočeo, tako što sam podigao kredit (svi papiri o tome su, naravno, dostupni).

2. Telekom Srbija je akcionarsko društvo, a kompanija baš kao i UM, zarađuje od prodaje svojih usluga, pa, shodno tome, troši “pare svih građana Srbije”, u istoj meri kao i UM, kada, na primer, uloži u Olju Bećković, Ivana Ivanovića, Kesića...

3. Manja Grčić je direktorka, i suvlasnik televizija. To je ta ista Manja koja je kao direktorka Antena grupe ( TV prva, O2) kupovala od UM sadržaje, potpisivala ugovor sa Grandom, verovatno po nalogu vlasti?!

- I još pitate, koliko se plaćaju TV kanali koji su po ukusu vlasti( Pink, Kopernikus)..?! Kako i UM ima te iste kanale u ponudi, proizilazi da vlast i UM imaju identičan ukus - upitao je Joksimović, koji dodaje:

- Sve zajedno, došli smo tamo odakle smo i krenuli. Do toga da je UM postao žrtva sopstvene realnosti. A kada se to desi, evo, jedan dobar recept, a nece bas biti emitovan svakog dana, na zabavnom kanalu, iz estetskih razloga, mada lako se pamti, a može i da se peva (i to je lekovito), a zove se: Menjaj pesmu - zaključuje.

(Kurir.rs)

Kurir