OTKRIVENE PRAVE NAMERE KOMPANIJE JUNAJTED MEDIJA! Telekom ponudio N1 u celoj svojoj mreži, vlasnici te televizije ODBILI

Junajted grupa konačno je otvorila karte i pokazala da očigledno nikada nije ni imala nameru da postigne dogovor sa Telekomom. Oni su odbili i više nego korektnu ponudu državne kompanije da joj se, dok traju pregovori, omogući emitovanje televizije N1 besplatno, i to za čak 800.000 korisnika, što je čak četiri puta više nego dosad!

Ovim potezom raskrinkane su prave poslovne namere Junajted grupe, koja je sve vreme sabotirala dogovor jer očigledno nisu ni želeli da se N1 i drugi njihovi kanali emituju u mreži Telekoma. Jasno je da je strategija Junajted medije, odnosno SBB, sve vreme usmerena na potpunu dominaciju i ovladavanje tržištem Srbije kako bi zaustavili veliki tržišni nalet Telekoma. Međutim, da bi ovo prikrili, oni su izveli zamenu teza i optužili Telekom da je ugasio njihove kanale, iako su to sami uradili, istovremeno pokušavajući i da politizuju ceo slučaj.

U pokušaju da prevaziđu krizu u odnosima između dva operatera, kako korisnici ne bi ispaštali, čelnici Telekoma juče su javno izneli novu ponudu, koju je saopštio generalni direktor Predrag Ćulibrk.

- Svedoci smo da je ovih dana na delu pokušaj reketiraja Telekoma Srbija od strane vlasnika televizije N1. Da je tačno, potvrđuje činjenica da vlasnici N1 nude Telekomu samo jedan svoj kanal, i to po ceni 0,4 evra mesečno po korisniku, što je 22 puta veća cena od prosečne cene kanala koju imamo sa Pinkom za grupu njegovih kanala! Pritom samo jedan kanal, Pink, prema istraživanjima „Nilsena“ 15 puta je gledaniji od N1. Ista situacija je i sa grupom kanala Kopernikusa - O2 i Prve televizije, koji su prosečno šest puta jeftiniji od javno ponuđene cene za N1 - objasnio je Ćulibrk i dodao da je njihov odgovor vlasnicima TV N1 sledeći:

- Pošto tvrdite i svakodnevno ponavljate da postoji izražen javni interes da ljudi u Srbiji gledaju N1, mi kažemo ovo - emitovaćemo ga za sve korisnike Telekoma i Supernove ako nam daju dozvolu da ga emitujemo besplatno, i to sve dok budu trajali pregovori o celom paketu.

To, kako je obrazložio, znači da će više od 800.000 korisnika, odnosno 800.000 domaćinstava, imati mogućnost da gleda TV N1.

- To je četiri puta više nego do 17. januara, kada su, voljom Junajted grupe, isključeni N1 i ostali kanali iz ponude Supernove - naveo je Ćulibrk i istakao da Telekom time pokazuje da iza njihovih poteza nema nikakve politike:

- Prilikom donošenja svih naših poslovnih odluka nikada nismo bili politički motivisani.

Inače, ukoliko bi Telekom prihvatio cenu od 0,4 evra po korisniku, s obzirom na 800.000 korisnika, za emitovanje N1 bi Junajted mediji mesečno morao da plaća 320.000 evra ili 3.840.000 godišnje. S obzirom na to da Junajted medija insistira na trogodišnjem ugovoru, to bi ukupno iznosilo 11.520.000 evra.

Koordinator za internet i televiziju Telekom Srbija Vladimir Lučić kazao je da, ukoliko bi Telekom dobio dozvolu od Junajted medije da besplatno emituje N1, u roku od 72 sata bio bi tehnički implementiran i 800.000 domaćinstava moglo bi da ga gleda program te televizije.

- Smatramo ovu ponudu više nego korektnom, jer omogućava našoj konkurenciji četiri puta veću gledanost u situaciji kada nam je isključen Sport klub. Sačekaćemo odgovor Junajted medije - kazao je Lučić i najavio da će tada napraviti konferenciju za medije i odgovarati na sva pitanja.

Junajted grupa je ubrzo odgovorila na javnu ponudu Telekoma i saopštila da prekida sve pregovore posle „skandaloznih optužbi“ koje su izneli vodeći ljudi te kompanije.

- Telekom nas optužuje da smo reketaši i vođe kablovskog kartela. Na takvim osnovama se ne može postignuti fer dogovor. Jasno je da Telekom i dalje ne želi da prihvati ponudu za emitovanje programa N1 u naredne tri godine. Naglašavamo, ponuda za N1 je aktuelna javna ponuda koja je dostupna svim operaterima koji žele da je prihvate u bilo kom trenutku - saopštila je Junajted grupa.

Na ovo je reagovao Telekom i u saopštenju naveo da je sada jasno da vlasnici TV N1 nikada nisu ni želeli dogovor.

- Odgovor vlasnika N1 televizije povodom ponude Telekoma Srbija da emitujemo N1 kanal besplatno dok traju pregovori o postizanju konačnog rešenja pokazuje da vlasnik N1 televizije zapravo nikada nije ni bio spreman na dogovor sa Telekomom Srbija. Na logičan poslovni predlog Telekoma da nam vlasnik N1 televizije dozvoli da besplatno emitujemo njegov kanal do postizanja konačnog dogovora, odgovor sa njihove strane je prekid pregovora. Na ucene ne možemo i nećemo da pristajemo - saopštili su iz Telekoma.

Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača kaže da nije smelo ni da dođe do prekida programa:

Novinar Jakša Šćekić smatra da su se u ove pregovore upleli politički interesi, te da problem nije N1, kako pokušavaju da to predstave, već kanali Sport kluba:

- Rekao bih da je za 90 odsto ljudi veći problem to što nemaju sportske kanale nego N1. Razumem i zašto Junajted medija traži pare, to je logično, jer posluju u minusu koji pokušavaju da smanje. Zanimalo bi me da i da se saopšti gledanost N1.