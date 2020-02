RESPIRATORNI VIRUSI HARAJU U CELOJ SRBIJI: Grip odneo prvu žrtvu, 82-godišnjeg muškarca iz Niša

Prva potvrđena žrtva gripa ove sezone je muškarac star 82 godine iz Niša, koji je umro na tamošnjoj Infektivnoj klinici zbog komplikacija izazvanih tim virusom.

Istovremeno, u kraljevačkoj bolnici preminuo je pacijent star 47 godina od teške respiratorne infekcije, za koga nije zvanično utvrđeno da je preminuo od gripa jer nisu urađene analize na taj virus. Takođe, u Srbiji se ta infekcija zahuktava jer se za proteklih sedam dana broj pacijenata sa oboljenjima sličnim gripu duplirao i sada ih je 13.442, a bio je 6.020, zbog čega su vrtići i škole danima bili bukvalno poluprazni.

Potvrđeno

Kako su potvrdili sa Instituta za javno zdravlje Niš, muškarac star 82 godine preminuo je na Infektivnoj klinici zbog komplikacija izazvanih sezonskim gripom. On je bio dugogodišnji bubrežni bolesnik, a na Infektivnu kliniku primljen je u lošem stanju. Takođe, kako Kurir saznaje, u nedelju je u ZC „Studenica“ u Kraljevu preminuo muškarac (47) godina, za koga se sumnja da je druga žrtva gripa.

- On je u bolnicu stigao iz okoline Kraljeva. Imao je simptome teške respiratorne infekcije. Bio je u šok-sobi, intubiran i priključen za respirator ili veštačka pluća. Njemu se stanje pogoršalo i, nažalost, preminuo je. Sumnjamo da je u pitanju grip - kaže izvor Kurira iz te bolnice.

Dr Zoran Mrvić, direktor te zdravstvene ustanove, nije mogao za Kurir da potvrdi da li je preminula osoba žrtva gripa jer je pacijent bolovao od teške opstruktivne bolesti pluća.

- Planirali smo u ponedeljak da mu uradimo neophodne analize i ustanovimo o čemu je reč, ali je on, nažalost, u nedelju preminuo. Sa druge strane, imamo veliki problem na dečjem odeljenju. Deca koja su lečena od respiratornih infekcija ponovo se vraćaju na odeljenje zbog komplikacija. Razlika u odnosu na dosadašnje virusne infekcije u tome je što se virus veoma brzo spušta na pluća, izazivajući njihovu upalu. To je najviše izraženo kod beba starosti od jednog do tri meseca. Zabranio sam posete zbog opterećenja na dečjem odeljenju. U jednom trenutku je bilo 47 dece, a imamo 35 postelja - kaže dr Mrvić.

Epidemija u Pirotu

Zavod za javno zdravlje Pirot prijavio je Institutu za javno zdravlje „Batut“ epidemiju gripa na području Pirotskog okruga, a u poslednjih nekoliko dana je zbog respiratornih infekcija na dečjem odeljenju bolnice u Prokuplju smešteno 30 dece.

Pacijenti BOLEST I U KRUŠEVCU Prvi slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Rasinskog okruga potvrđeni su u Kruševcu i Trsteniku, i to prisustvo virusa gripa tipa AH1, AH3 i B. Epidemija još nije proglašena, a savetuje se građanima da izbegavaju veće skupove i kontakte sa obolelim licima. U Zavodu za javno zdravlje u Kruševcu ističu da među obolelima je najviše dece predškolskog i školskog uzrasta, a ono što karakteriše grip jeste nagli početak, visoka telesna temperatura i opšta slabost organizma.

ČINJENICE Simptomi gripa: počinje naglo visoka temperatura, bol u grlu, kašalj, malaksalost, ne pomažu antibiotici.

