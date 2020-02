JUNAJTED MEDIJA I U BIH VARA GLEDAOCE! Uzeli pare za vrhunski sport, a onda im ga ukinuli!

Junajted medija pokušava da u Srbiji primeni istu poslovnu taktiku kao u regionu, gde je takođe raširila svoju mrežu, a glavno oružje kojim se služi jesu sportski kanali i njihov sadržaj. Revolt kablovskih i IPTV operatera u Bosni i Hercegovini više je nego ilustrativan primer, koji pokazuje kakve je sve trikove i podvale Junajted medija spremna da izvede zarad profita.

Čak i potpunim laicima je jasno da su sportski kanali svuda u svetu, pa tako i na sportom zaluđenom Balkanu, posebno atraktivni, a samim tim i ekstremno profitabilni.

Debelo plaćaju

Junajted medija je u BiH prvo po visokoj ceni prodala pravo emitovanja kanala Sport klub operaterima, i to na tri godine, pa potom rešila da sav ekskluzivni sportski sadržaj ubrzano preseli s tog istog svog Sport kluba na svoj novoosnovani kanal Nova sport (Nova S). Tako su sve kablovske operatere, koji su već kupili Sport klub, prevarili i ostavili bez sadržaja zbog kojeg su ovi prihvatili tako visoke cene i ugovorili emitovanje ovog kanala. Prevarili su gledaoce tih operatera i stvorili prednost na tržištu da njihov Telemach i Total TV imaju bolju ponudu.

Damir Dizdarević, direktor sarajevskog operatera Logosoft, koji posluje u sastavu Telekom Srbija grupe, kaže za Kurir da se većina operatera oseća obmanutim i ucenjenim.

- Kompaniji Logosoft je tendencioznim razvlačenjem procesa ugovaranja i stalnim navodnim tehničkim zamerkama još pre više od godinu dana onemogućeno ugovaranje grupe kanala Sport kluba. Na naš poziv da nam se omogući da plaćamo i emitujemo bar N1 kanal, nikada nije odgovoreno iz Junajted medije. S druge strane, operateri koji su uspeli da ugovore Sport klub u svojoj ponudi to debelo plaćaju Junajted mediji. Migracijom atraktivnih sportskih sadržaja na Novu S, što se upravo dešava, sada im se nameće da daju dodatni novac ovoj grupaciji kako bi njihovi korisnici i dalje pratili najbolji sport, iako je za taj isti sadržaj već plaćeno kroz kanale Sport kluba - naglašava naš sagovornik.

Sputavanje konkurencije

Dizdarević napominje da se i samostalno ugovaranje kanala Nova S uslovljava na sličan način kako se to sada radi u Srbiji.

- Iz svega je očigledno da se iza navodnih javnih interesa i slobode govora kriju zapravo goli finansijski interesi i sputavanje konkurencije, što je strategija Junajted medije ne samo u Srbiji nego i šire. Telekom Srbija od Junajted medije s pravom traži da mu garantuje sportski sadržaj za ugovoreni kanal, jer aktuelni postupci iz BiH jasno govore šta se može očekivati i u Srbiji - upozorava Dizdarević.

Operater Telemach iz BiH, koji je deo Junajted medije, juče nije odgovorio na naša pitanja u vezi s ovom temom.

PREDSEDNIK SRBIJE O SPORU TELEKOMA I JUNAJTED MEDIJE

VUČIĆ: NIJE DO EMITOVANJA N1, NEGO DO PARA

Predsednik Aleksandar Vučić smatra da je važno to što je Telekom ponudio emitovanje N1, a da odbijanje te ponude pokazuje da „nije do N1 nego do para“.

foto: Zorana Jevtić

- Mislim da ljudi sve razumeju. Prvo su govorili da neko neće da emituje N1. Telekom došao, rekao: „Evo, emitovaćemo ga svuda, čak i tamo gde se nikad nije ni video, i to besplatno dok traju pregovori“. Na kraju, nije do emitovanja N1, nego do para, kao i uvek, kao što smo i znali. Bilo je važno da im se to ponudi, a njihovo pravo je da to odbiju - izjavio je Vučić za TV Prva.

On je naglasio da je uvek bio za to da se N1 vidi svuda, jer se „tako još bolje vidi koliko radimo i koliko smo uspešniji od onih koje ta televizija podržava“.