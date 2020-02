SAD JE BAŠ PRETERALA: Princeza Katarina traži PRINČEVSKE TITULE za svoju DECU IZ PRVOG BRAKA!

Iza pokušaja princeze Katarine Karađorđević da zavadi srpske prinčeve i svoje pastorke Petra, Filipa i Aleksandra, sinove prestolonaslednika Aleksandra, krije se njena želja da u srpsku kraljevsku porodicu ugura svoju decu iz prvog braka, ćerku Alison i sina Dejvida, saznaje Kurir.

Da ona uveliko radi na ličnom projektu da svojoj deci dodeli prinčevske titule, vidi se i po tome što na zvaničnom sajtu srpske kraljevske porodice objavljuje slike ćerke i sina, a na zvaničnim događajima u kojima se pojavljuju, a naročito Alison, predstavlja ih kao decu prinčevskog para.

Burno na dvoru

- Katarina je u nekoliko navrata prošle godine tražila od Aleksandra da njenu decu proglasi za princezu i princa i žestoko su se svađali oko toga, jer prestolonaslednik Aleksandar nema pravnu osnovu po kojoj bi joj ispunio tu želju. Njena deca nisu kraljevskog porekla i rodila ih je sa bivšim mužem Džekom Volterom Endruzom, koji je preminuo 2013. godine - kaže izvor Kurira upućen u dešavanja na Belom dvoru.

On dodaje da nigde na kraljevskim dvorovima u svetu nije praksa da se slike dece iz ranijih brakova postavljaju na zvanične sajtove kraljevske porodice kojoj ne pripadaju.

- Slike Katarinine dece nalaze se na oficijelnom sajtu Belog dvora jer ona hoće da ih javnost tretira kao članove kraljevske porodice. To nije praksa nigde na dvorovima u svetu. Ni deca Kamile Parker iz prvog braka nisu na zvaničnom sajtu Vindzora. Zanimljivo je da je u zvaničnoj najavi nekih događaja na kraljevskom dvoru Katarinina ćerka Alison Endruz predstavljna kao ćerka prinčevskog para. To se desilo i prošle godine na obeležavanju 85-godišnjice ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića u Marselju. Još čudnije je to što na taj događaj nisu pozvani prinčevi Petar, Filip i Aleksandar, sinovi prestolonaslednika Aleksandra i praunuci kralja Aleksandra Prvog - ističe izvor Kurira.

Sporni put u Marsej

O tom događaju, na kome je Katarinina ćerka Alison Endruz bila glavna zvezda, princ Filip Karađorđević se oglasio tvrdeći da bi mu rado prisustvovao da je o tom događaju bio obavešten na vreme.

- O događaju u Marselju obavešten sam tek pre dva dana. Žao mi je što nisam bio blagovremeno obavešten o tome. Mislim da bi bilo lepo da smo Petar, Aleksandar i ja takođe bili u Marselju, kao i svi ostali unuci i praunuci viteškog kralja. Bio je to dobar razlog da svi Karađorđevići budu na okupu - izjavio je tada Filip.

Prestolonaslednik Aleksandar LAŽI ŠTETE SRBIJI foto: Dragan Kadić Iz PR službe porodice Karađorđević, umesto odgovora na postavljena pitanja, prosleđena nam je poruka: - Nj. k. v. prestolonaslednik Aleksandar naložio je da vam prenesem da prestanete da objavljujete laži, to nije dobro za Srbiju.

Nemaju zajedničke dece PRINČEVI DECA IZ PRVOG BRAKA foto: Nemanja Pančić Prinčevi Petar, Filip i Aleksandar su sinovi prestolonaslednika Aleksandra koje je dobio u braku sa Marijom de Glorijom, princezom Brazila i Portugala, sa kojom se venčao 1972. Brak je okončan nakon rođenja blizanaca Filipa i Aleksandra - 1983. A dve godine kasnije Aleksandar oženio se Katarinom, i nemaju zajedničke dece.

Opušteno KATARININ SIN PRAVI ŽURKE NA BAZENU Katarinin sin Dejvid ne libi se da u dvorskom kompleksu porodice Karađorđević pravi i poslovne skupove, saznaje Kurir. foto: Zorana Jevtić - On na bazenu u dvorskom kompleksu pravi tim-bildinge sa svojim poslovnim saradnicima. Bazen mu je omiljeno mesto za uživanje leti - kaže izvor Kurira. Inače, Dejvida i njegovog sina Aleksandra krstio je predsednik Grčke Prokopis Pavlopulos. Katarinina ćerka Alison je razvedena i ima četvoro dece, ćerku i tri sina, koji žive sa ocem Denom Raselom Garfinkelom.

