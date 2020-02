SVI KANALI ZA SVE GLEDAOCE: Crvena Zvezda i Partizan navijaju za Kurirov predlog!

Inicijativa Kurira da svi kablovski operateri imaju u ponudi sve kanale, a da se za korisnike potom bore na druge načine - cenom, paketima, pokrivenošću mreže - dobila je podršku i od sportista! Uz nas su, naime, stali asovi Crvene zvezde i Partizana. Milan Borjan, golman Crvene zvezde, kaže da svi treba da imaju sve kanale.

Svi, svugde i svako

- Svi, svugde i u svako doba treba da imamo sve kanale na TV, bez obzira na ime i vlasnika operatera. To drugo me ne zanima, zanima me samo sport i hoću da gledam i Arenu sport i Sport klub u isto vreme, na istom TV - navodi Borjan.

I Vladimir Stojković, golman Partizana, daje punu podršku našoj inicijativi.

- Više puta mi se dešavalo da hoću da odgledam neku utakmicu, a nemam je na listi kanala. Pa se ti dovijaj kako znaš i umeš! Stvarno je suludo da u istoj državi neko ima jedne kanale, a neko druge. Svi treba da gledamo sve - kaže Stojković.

Demokratija i ljudska prava

Istovremeno, podrška nam stiže i od sindikalaca. Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić kaže da nudimo dobro rešenje.

foto: Beta

- Mislim da je to što Kurir predlaže dobro rešenje. Dobro je svako ono rešenje koje nama kao građanima daje mogućnost da budemo informisani sa više strana, a koliko shvatam, vaša inicijativa upravo bi išla u tom pravcu. Potpuno podržavam tu inicijativu - kaže Savićeva i dodaje da se ka demokratiji, slobodi i zaštiti ljudskih prava stiže i tako što su informacije dostupne svima.

Podsetimo, Kurir je pokrenuo inicijativu da svi kablovski operateri imaju u ponudi sve kanale. Ukoliko bi se ovaj predlog usvojio, građani više ne bi mogli preko noći da ostanu bez kanala, kao što je to sada slučaj, kada je Junajted medija korisnicima Supernove ukinula brojne kanale, među kojima su Grand, N1, Sinemanija, Sport klub...

Inače, praksa kakvu predlaže Kurir već uspešno funkcioniše u svetu.

(Kurir.rs / Foto:Marina Lopičić, Starsport©)

