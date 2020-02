NAGLE PROMENE VREMENA LOŠE UTIČU I NA ZDRAVE: Prete srčani i moždani udari

Prvi dani februara doneli su maltene letnje vreme Srbiji i temperature i do 20 stepeni, dok nas već prekosutra očekuje nagli pad za 15 stepeni, minus ujutru, a ponegde i sneg, a onda nakon dva-tri dana opet toplo!

- Po subjektivnom osećaju za vikend je bilo 30, a ne 20 stepeni, a čujem da nas očekuje i naglo zahlađenje. Najviše stradaju hronični bolesnici, ali to utiče na sve, i na mlađe i na starije, jer je ovo veliki stres za organizam, pa hipofiza počinje da luči hormon stresa. Pošto ne možemo da izađemo u laganim majicama na ovo sunce, ljudi izađu obučeni shodno februaru i onda može doći do toplotnog udara, pa i do kolapsa, koji se najčešće dešavaju u autobusima. Tu dolazi do širenja krvnih sudova i pada krvnog pritiska, koji ponovo mogu dovesti do nesvestice - kaže dr Biserka Obradović.

Ona upozorava da su posebno ugroženi astmatičari, ali i drugi hronični bolesnici:

- Ovako nagle promene toplo-hladno mogu dovesti i do srčanog i moždanog udara, a može doći i do dehidratacije organizma. Takođe, ljudi su razdražljivi, osećaju se depresivno, tromo, sve ih boli... Narednih dana moramo raditi na jačanju imuniteta, unositi vitamin C, cink, magnezijum, ali i potruditi se da dovoljno spavamo, unosimo tečnosti i imamo fizičku aktivnost. I za kraj - smeh je lek za sve bolesti, budite radosni.

