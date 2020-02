KURIR ISTRAŽUJE: Ni k od koda na pijacama a slabo ga ima u manjim marketima

Iako zakon kaže da svi proizvodi od minulog petka moraju da imaju bar-kod ili QR (kju-ar), s kojih kupci na mobilnom telefonu mogu da skeniraju deklaraciju i dobiju sve potrebne podatke o proizvodu, ima trgovaca koji se ne pridržavaju propisa.

Stupanjem na snagu Zakona o trgovini (deo o deklaracijama) predvideno je da svaki proizvod u maloprodajnim objektima od 31. januara mora da ima čitljivi bar ili QR kod, koji će skeniranjem pokazati podatke o nazivu, vrsti, modelu, poslovnom imenu proizvođača, zemlji porekla proizvoda i drugo. Nečitke deklaracije sitnih slova zaista polako odlaze u istoriju, a čitljive kodove obezbeđuju proizvođač i trgovac. To podrazumeva i da hleb, kao i voće i povrće imaju kodove, pa i na pijacama.

Reporteri našeg lista obišli su maloprodajne objekte i trgovinske lance u Beogradu i uverili se da ima i onih trgovaca koji ne poštuju zakon. Najviše takvih je na pijacama, gde su nas zbunjeno gledali kada smo ih pitali da li imaju bar ili QR kod.

- U petak sam čula da svi moraju imati bar-kod, međutim, ne znam da li se to odnosi i nas, prodavce na pijacama. Niko nam ništa nije rekao, niko nije proveravao, niti se ko žalio... Ja sada imam istaknute podatke na svakom proizvodu - da smo registrovano poljoprivredno gazdinstvo, ime i prezime, broj telefona, naziv proizvoda i datum isteka. Ranije je inspekcija rekla da je to dovoljno, ali ako bude morao i kod, omogućiću i to - rekla je za Kurir Biljana Todorović, prodavačica na pijaci Zeleni venac.

Slična situacija je i u manjim prodavnicama, gde pojedini proizvodi i dalje nemaju mašinski čitljive kodove, već se služe zastarelim načinom deklarisanja robe.

- Pretpostavljam da će svi proizvodi bez izuzetka ubuduće imati takav način deklaracije. Sada još prodajemo stare zalihe, koje imaju bar-kodove, ali nisu čitljivi mobilnim telefonom. Verujem da će, čim nam pristignu nove zalihe, sva roba posedovati čitljive kodove - rekla nam je Marija, prodavačica u omanjem beogradskom marketu.

Stariji kupci koje smo zatekli u marketima i na pijaci nisu ukapirali šta su sad pa ti kodovi.

- Nemam ti ja pojma šta je to. Ajde, devojko, objasni mi, baš me interesuje kakvo je sad to čudo - rekao nam je jedan deka, koji je zabezeknuto gledao u naš telefon, pa dodao:

- Svašta ću još videti. Ma ja ti i nemam telefon za to, a i šta će mi, mator sam za takva modiranja.

Mlađi su uglavnom znali o čemu je reč, neki od njih su nam izdeklamovali i odredbe Zakona o trgovini.

- Znam o čemu je reč. To već godinama postoji u inostranstvu i vreme je da stigne i kod nas - rekla nam je jedna devojka, koja nije htela pred foto-aparat.

Ipak, da pravila nisu tu da bi se kršila i da se zakon mora poštovati, pokazuju veći marketi u glavnom gradu, koji mahom svi poseduju bar ili QR kodove. Bar-kodove moguće je očitati sa svih proizvoda, dok QR kodove poseduje mali broj proizvoda - pojedine vrste hleba, soka i slatkiša. Ipak, prema najavama prodavaca, u „narednom periodu povećaće se broj proizvoda koji će na sebi imati čitljive QR kodove“.

Nepoznate sankcije TRŽIŠNA INSPEKCIJA DA SE VIDI NA DELU Iako je Zakon o trgovini Skupština Srbije usvojila 22. jula prošle godine, još nije poznato koje su i kolike sankcije za prodavanje robe koja nema deklaraciju propisanu po zakonu. Odgovore od tržišne inspekcije o tome da li su krenuli u kontrole još nismo dobili.

Zakon o trgovini usvojen 22. jula 2019. To da svi proizvodi moraju imati čitljiv bar/QR kod stupilo je na snagu 31. januara 2010. Propise poštuju veći trgovinski lanci, dok manje prodavnice i pijace ne Tržišna inspekcija će proveravati maloprodajne objekte Skeniranjem bar ili QR koda pokazaće se podaci o nazivu, vrsti, modelu, poslovnom imenu proizvođača, zemlji porekla proizvoda

(Kurir.rs / Milica Vujović / Foto:Filip Plavčić)

