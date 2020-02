POHLEPNI VLASNICI N1: Junajted grupi smetaju svi kanali koji su im konkurencija

Junajted grupa saopštila je juče da „ni Telekom, ni vlast u Srbiji nemaju nikakvo ni zakonsko, ni moralno pravo da nude besplatnu distribuciju kanala N1 u trenutku kada postoji javna ponuda svim operaterima“.

Oni u saopštenju ističu da Telekom u svakom trenutku ima mogućnost da kanal N1 emituje u 800.000 domova prihvatanjem javne ponude.

- Program koji prave novinari i urednici N1, po proceni rukovodstva Telekoma, vredi nula dinara, a za sve ostale kablovske televizije bliske vlasti Telekom izdvaja desetine miliona evra na potpuno netransparentan način, krijući cene od građana. Znači, Telekom ne želi da za kredibilno i istinito novinarstvo, po kojem je poznat N1, plati manje od 50 dinara po korisniku - naveli su oni.

Ovo je samo nastavak fejk njuz kampanje, jer je neverovatno da televizija koja 15 dana širi lažne vesti sada za sebe tvrdi da je „poznata po kredibilnom i istinitom novinarstvu“.

Istovremeno, Junajted grupa sve vreme sprovodi regionalnu kampanju, s ciljem što većeg profita, a na štetu lokalnih operatera i građana u celom regionu.

foto: Kurir

Podsećanja radi, broj lažnih vesti na N1 se samo uvećava, a neke od njih širi i lično direktor programa te medijske kuće Jugoslav Ćosić.

Od prvog dana prljave kampanje N1 dokazano je da je njeno polazište - da je N1 zabranjen - brutalni fejk njuz. Već dve nedelje se na svim programima te televizije uporno ponavlja lažna vest da je Supernova, Telekomov kablovski operater, izbacila N1 iz svoje ponude, a zapravo je istina da je ona sama sebi ugasila signal, što je dokazano obelodanjenim dopisima.

Da je Telekom imao želju da nastavi saradnju, pokazuje i poslednja ponuda Junajted mediji da dozvoli besplatno emitovanje N1 dok traju pregovori. Međutim, druga strana je to kategorički odbila, prekinula pregovore i praktično pokazala da joj nije stalo do toga da njen program dođe do što šire publike, već da i dalje izigrava lažnu žrtvu navodnog progona vlasti.

Ćosić je na već postojeću gomilu lažnih vesti koje je do sada emitovao N1 dodao još niz netačnih informacija. Između ostalog, rekao je da je Telekom akvizirao kablovskog operatera Poštu net, što nije istina.

Foto: Zorana Jevtić

