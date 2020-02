MUKE VOZAČA S NEČITKOM ŠASIJOM: Stopirane registracije zbog lasera od milion dinara!

Mnogi vozači čija vozila imaju nečitljive podatke od 18. januara ne mogu uopšte da ih registruju, jer nijedan tehnički pregled u Srbiji nema licencu za utiskivanje brojeva šasije i motora, otkriva Kurir!

Kako saznajemo, problem je laserski štampač za obavljanje tog posla, koji košta i do milion dinara, pa tehnički pregledi nemaju računicu da ga nabave.

Našoj redakciji požalilo se nekoliko građana sa istovetnim problemom - broj šasije ili motora na vozilu nije bio čitljiv, nakon toga su u MUP odradili forenzički pregled i dobili oznaku s potvrdom da odu u ovlašćeni servis na utiskivanje broja motora/šasije. Međutim, tu ih je sačekalo neprijatno iznenađenje jer od 18. januara utiskivanje identifikacionih oznaka (ID) ne radi niko u Srbiji!

Novi pravilnik

To je posledica novog pravilnika o utiskivanju identifikacionih oznaka, koji je počeo da se primenjuje 18. jula 2019, ali je u prvih šest meseci tehničkim pregledima bilo dozvoljeno da utiskivanje rade kao i do tada, alatom predviđenim za to, a da od 18. januara 2020. utiskivanje laserom bude primarno. Prema pravilniku, od tehničkog pregleda koji aplicira za dozvolu za utiskivanje ID brojeva traži se da poseduje laserski štampač za utiskivanje, posebnu prostoriju/objekat za utiskivanje i zaposleno lice koje će se isključivo baviti utiskivanjem.

Sada u Srbiji nijedan tehnički pregled ne poseduje laser niti ovlašćenje za utiskivanje ID oznaka, a sagovornici Kurira ističu da je to zbog velikog troška za tehničke preglede. - U prethodnih šest meseci nijedna organizacija koja se bavi ovim poslom nije dobila ovlašćenje za utiskivanje ID oznaka vozila, pa vlasnici vozila koji su dobili potvrdu za utiskivanje nemaju gde to da urade. Imam informacije da je u postupku proces izmene i dopune navedenog pravilnika i verovatno će rok biti produžen za još šest meseci - rekao je za Kurir Zoran Peševski, predsednik Udruženja srpskih tehničkih pregleda, koji napominje da samo laser za utiskivanje brojeva košta od 5.000 do 10.000 evra.

Posebna prostorija

Isto potvrđuje i Saša Lakić iz Centra za tehnički pregled vozila. - Koliko ja znam, nijedan tehnički pregled nije podneo zahtev da dobije ovlašćenje za utiskivanje ID oznaka na vozilu zato što su uslovi koje predviđa sporni pravilnik rigorozni. Traži se da se za utiskivanje brojeva koristi samo laserski štampač, koji košta oko milion dinara, a pritom taj uređaj uopšte nije praktičan za upotrebu. Prema nekim informacijama, MUP je predao Vladi predlog da se produži rok onima koji imaju stara ovlašćenja, kao i da se relaksiraju uslovi - naglasio je Lakić.

Odgovore od MUP nismo dobili do zaključenja ovog broja.

Jedini podneli zahtev ČEKAMO ODGOVOR MUP Kako saznajemo, u celoj Srbiji samo je jedna firma koja se bavi tehničkim pregledom podnela zahtev za dobijanje ovlašćenja za utiskivanje ID oznaka. - Kupili smo i laser, zahtev za dobijanje ovlašćenja podneli smo pre tri nedelje, ali još nismo dobili nikakav odgovor, niti je bilo ko iz MUP došao da proveri da li ispunjavamo uslove. Nije ni čudo što mnogi koji se bave ovim poslom nisu podneli zahtev, s obzirom na to da su uslovi vrlo zahtevni, traži se i laser i poseban objekat za tu namenu - potvrdili su u ovoj firmi.

Ogorčen LJUDI POMAGAJTE, KAKO DA REGISTRUJEM AUTO?! Željko Rašić iz Sombora jedan je od ogorčenih vozača koji kaže da od 22. januara ne može da registruje vozilo. - Od tada sam u agoniji! Zvao sam sve moguće stanice policije i niko ništa ne zna, svi znaju da niko nema ovlašćenje za utiskivanje brojeva šasije i motora, al’ niko ne zna da mi kaže šta ja da radim i kako da registrujem vozilo. Saznao sam da će jedna firma to raditi u Beogradu, ali opet nije u redu da na nivou cele Srbije to radi samo jedan tehnički pregled. Drugo, kako ja da odem do Beograda sa isteklom registracijom?! Vozači su u velikom problemu - požalio se Rašić.

