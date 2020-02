SRPSKA CRKVA U KORAK SA SAVREMENOM TEHNOLOGIJOM: Moderni vladika Stefan širi veru na Instagramu

Srpska pravoslavna crkva trudi se da ide u korak s tehnologijom, pa pojedine eparhije imaju svoje zvanične naloge na društvenim mrežama, dok na ličnom Instagram profilu pravoslavlje na moderan način promoviše i vikarni episkop srpskog patrijarha Irineja, vladika remezijanski Stefan Šarić.

Vladika Stefan, koji je omiljen među srpskom estradom, na Instagramu ima 578 pratioca, dok on nikome nije uzvratio praćenje. U svojim objavama episkop uglavnom poziva vernike na litije za odbranu svetinja SPC u Crnoj Gori, ali često objavljuje i mudre citate, te poziva na slogu.

Vladika za Kurir kaže da se slabo razume u tehniku, odnosno ovu društvenu mrežu, te da još uvek mora da se obučava.

- Mislim da je to veoma važno, da se nekako kratkim rečenicama i sitnicama daju nazanke kako to treba da žive pravoslavni hrišćani, to mi je bila neka ideja - otkrio je Šarić.

Izvor Kurira kaže da je ovo jedan od dobrih načina promocije naše vere i poziv vernicima da se istoj posvete.

- Većina eparhija ima naloge na društvenim mrežama, ali zasad jedino vladika Stefan ima svoj nalog na Instagramu, pored njega zvaničan nalog na Tviteru ima i vladika moravički Antonije. To jeste pohvalno i to je jedan vid promocije, s obzirom na to da na Instagramu ima dosta vernika. Oni promovišu veru, svoje aktivnosti i aktivnosti svojih eparhija - rekao je naš izvor i ocenio da nije pohvalno to što se pojedini episkopi kriju iza lažnih naloga i profila na društvenim mrežama.

(Kurir.rs / M. B. / Foto:Marina Lopičić , Instagra)

Kurir