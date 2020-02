ŠOKANTNO UPOZORENJE: Profesionalne vozače kose rak i impotencija!

Profesija vozača veoma je opasna po zdravlje i život, a šoferi su u posebno velikom riziku da dobiju rak ili postanu impotentni!

Na ovo su upozorili specijalisti sa univerziteta Harvard, koji su na osnovu trinaestogodišnjeg istraživanja utvrdili da šoferisanje može uticati na zdravlje.

Oni navode da je najučestaliji problem s kojim se sreću profesionalni vozači bol u vratu i donjem delu leđa. Glavni razlog za to, kako se objašnjava, nije često okretanje glave, već vibracije samog vozila, a doktori veruju da je to jedan od najvećih neprijatelja skeletnog sistema. Prema istraživanjima, promene u koštanoj srži i zglobnim površinama nastaju usled vibracija, što dovodi do njihove abrazije i deformacije.

Takođe, zbog učestalog sedenja slabi cirkulacija krvi, što dovodi do bolova u nogama, proširenih vena, a poremećena cirkulacija krvi u karlici dovodi do poremećaja poput prostatitisa, urolitijaze, erektilne disfunkcije. Tu su i nuspojave boravka u zatvorenom prostoru u kojem se javljaju isparenja benzina i goriva, koji kada sagorevaju, emituju smrtonosne materije poput ugljen-oksida, azota, benzapirena, fenola i teških metala. Upotreba opasnih materijala poput azbesta u proizvodnji kočionih pedala može da s vremenom prouzrokuje rak.

Primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović kaže za Kurir da mnoga radna mesta, ne samo vozača, poseduju te faktore rizika.

- U današnje vreme najveći faktor rizika kod vozača je stres. Međutim, mnogi drugi koji sede za kompjuterom, koji imaju nepravilan položaj tela, izloženi su rizicima kao i vozači. Zaboravili smo na aktivnu pauzu koja bi se iskoristila makar deset minuta za neku fizičku aktivnost. Vozači GSP često konzumiraju duvan u autobusima, umesto da smanjuju te faktore rizika, oni ih povećavaju - navodi dr Obradović.

Ističe da je, kao i kod svih profesija, bitna aktivna pauza od minimum deset minuta, odnosno u tih deset minuta bilo bi dobro, kaže ona, raditi vežbe koje utiču na poboljšanje cirkulacije.

- Isparenjima benzina više su izloženi oni u njihovim radionicama i u mnogim mašinskim postrojenjima nego vozači - dodaje sagovornica Kurira.

Profesor dr Radan Džodić, onkološki hirurg, kaže za Kurir da su ti faktori rizika već poznati.

- Zagađenje od automobila i uopšte tih izduvnih gasova ozbiljan je faktor rizika i za rak - naglasio je dr Džodić.

foto: Shutterstock

Zbog svega navedenog lekari savetuju profesionalnim vozačima da se redovno i preventivno testiraju, što može da pomogne pri izbegavanju opasnih ishoda.

ČINJENICE ZDRAVSTVENI RIZICI BOL U VRATU I DONJEM DELU LEĐA VIBRACIJE TOKOM VOŽNJE UTIČU NA SKELETNI SISTEM PROMENE NA KOŠTANOJ SRŽI I ZGLOBNIM POVRŠINAMA SLABI CIRKULACIJA KRVI BOLOVI U NOGAMA PROŠIRENE VENE PROSTATITIS, UROLITIJAZA EREKTILNA DISFUNKCIJA RAK

(Kurir.rs / Mina Branković / Foto:Shutterstock)

Kurir