SPREMNE DA ISPRATE SVAKU POTREBU SVOJE VOJSKE: Ministar Vulin obišao Logističke jedinice

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je jedno od skladišta Centralne logističke baze Vojske Srbije zajedno sa komandantom te jedinice brigadnim generalom Petrom Latkovićem.

Ministar Vulin je, nakon referisanja i obilaska skladišnih kapaciteta, naglasio da je priča o logistici i logističarima naše vojske neispričana priča iz 1999. godine.

⁃ Zaista je trebalo pokazati ogromno znanje, organizovanost, spremnost, sposobnost i hrabrost da se čitave naše rezerve sklone iz NATO agresije i da skoro nemamo gubitaka kada je u pitanju takav agresor sa takvom vazdušnom superiornošću. Od NATO agresije, do danas, više od 80 objekata Vojske Srbije je još uvek zagađeno neeksplodiranim sredstvima i to je nešto što i ove godine moramo da rešavamo, i to sve brže - naglasio je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, vojna infrastruktura zaslužuje našu pažnju, zaslužuje da se značajno unapredi, da se rad logističara učini lakšim, ali isto tako da se život lokalne samouprave učini bezbednijim i sigurnijim.

- Vojska Srbije će nastaviti da se obnavlja, ali isto tako da uči od razvijenijih i bogatijih armija nego što smo mi, da usvaja najnovija dostignuća kada je u pitanju vojna infrastruktura, i svakako, da naše logističke jedinice budu opremljene, sigurne i spremne da isprate svaku potrebu svoje vojske - zaključio je ministar Vulin.

Komandant Prvog skladišnog bataljona Centralne logističke baze potpukovnik Miroslav Maksimović istakao je da su tokom današnjeg obilaska sagledani uslovi u kojima ta jedinica obavlja svakodnevne zadatke.

- Osnovna namena ove jedinice je snabdevanje svih jedinica Vojske Srbije i održavanje neprekidne logističke podrške - naglasio je potpukovnik Maksimović dodajući da bataljon svakodnevno izvršava sve postavljene zadatke.

Centralna logistička baza je najveća logistička jedinica u Vojsci Srbije, čija je osnovna namena realizacija zadataka u okviru funkcije snabdevanja u sistemu odbrane, sa osnovnim pokretnim stvarima i rezervnim delovima, ubojnim i pogonskim sredstvima, intendantskim, sanitetskim i veterinarskim pokretnim stvarima.

