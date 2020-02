ZIMI NE KREĆITE NA PUT BEZ KONZERVE, SVEĆE I UPALJAČA: Evo kako da PREŽIVITE ako ostanete zavejani na putu

Ovakve situacije se ne dešavaju na beogradskim Terazijama, već se to svake godine dešava na desetak puteva u Srbiji, uvek istih, nema tu mnogo iznenađenja. I tu dolazimo do prvog saveta NE KREĆITE NA PUT NAROČITO NE VODITE SA SOBOM MALU DECU, STARE OSOBE I TRUDNICE UKOLIKO JE NAJAVLJENA BILO KOJA NEPOGODA !

Ali ne, mi uvek imamo nešto važno, neodložno, nemamo vremena da sačekamo u kafiću ili pumpi da prođe oluja. Za zimske uslove potrebne su i ZIMSKE GUME. Kada se desi da ste zavejani pomoć stiže tek posle više sati jer potrebno je organizovati dolazak, okupiti ljude i na kraju spasiocima je potrebno da vas lociraju a i da kamionima za izvlačenje neko očisti put do zavejane kolone.

foto: Tanjug

Drugi savet je PUN REZERVOAR . Ne krećite na put zimi bez punog rezervoara. Gorivo će vam trebati da održavate temperaturu u kolima.Osobe koje žive u krajevima koje mogu pogoditi snežne oluje, a i oni koji kreću na put u takve krajeve trebalo bi u svojim kolima da imaju i zimski paket za slučaj opasnosti koji sadrži :

Tople, nepromočive rukavice. Tanko ćebe ili foliju koju spasioci koriste za održavanje telesne temperature a koja se spakuje u kutiju manju od kutije cigareta i košta kao boks istih. Konzervu, upaljač i sveće za slučaj opasnosti. Sveća u konzervi proizvodi dovoljnu temperaturu u vozilu da se ne smrznete. Rasklopivi ašov. Baterijsku lampu. Flašu vode i grickalice.

Ako ste kojim slučajem ostali zavejani ukoliko vam radi mobilni telefon ODMAH POZOVITE POMOĆ, pošaljite vašu lokaciju. Ukoliko je više osoba u vozilu koristite jedan telefon, ostale isključite, trebaće vam jer se baterije na niskim temperaturama dosta brzo prazne. Kada se jedan isprazni onda uključite sledeći.

foto: Aleksandar Jovanović

Naš savet je DRŽITE VOZILO UPALJENO 10- 15 MINUTA SVAKIH SAT VREMENA. Tako će vam gorivo potrajati a nećete se smrznuti. Ukoliko sneg konstantno pada, povremeno izađite iz vozila i SKLONITE SNEG OKO AUSPUHA da vam se izduvni gasovi ne bi grupisali oko automobila i ulazili u njega. NIKADA NE NAPUŠTAJTE VOZILO ukoliko niste u blizini nekog drugog skloništa.

Spasioci će uvek pre naći automobil na ucrtanom putu nego vas zalutale negde u šumi. NE SMETE ZASPATI je ključni savet, naročito ako ste sami u vozilu. Pevajte, pričajte sami sa sobom, čitajte nešto. Ukoliko zaspite velika je verovatnoća da se nećete probuditi.

UTOPLITE MALU DECU. Ukoliko su deca crvena u licu a koža im je hladna to su prvi znaci hipotermije kada telesna temperatura spadne ispod 35 stepeni. Slab plač i slabo tiho jaukanje takođe. Kod odraslih osoba se javlja drhtavica, težak govor, spora ritmika, gubljenje, odsutnost, konfuzija. Zenice mogu biti nereaktivne. Bitno je takve osobe ne polivati toplom vodom, ne tresti ih i slično. To sve može dovesti do ubrzanog pulsa koji može čak dovesti i do infarkta. Sa osobama u takvom stanju se ponaša lagano. Tople obloge se stavljaju samo na grudi ili prepone nikako na šake ili stopala.

Kurit.rs/iposrbija.rs

Foto Zoran Šaponjić

Kurir