VLADIMIR KECMANOVIĆ, OSTOJA MIJAILOVIĆ I LJUBISAV ORBOVIĆ: Podrška inicijativi Kurira, građani imaju pravo na sve kanale

Uz Kurirovu inicijativu da svi kablovski operateri u Srbiji imaju sve kanale u ponudi staje sve više ljudi. Da je ovo dobro rešenje, smatraju pisac Vladimir Kecmanović, šef Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović, kao i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.

Naš list, podsetimo, predlaže da kablovski operateri imaju u ponudi sve kanale, a da se za korisnike potom na tržištu bore na druge načine - paketima, cenom, pokrivenošću... Ovakva praksa uspešno funkcioniše u svetu, a ukoliko zaživi i kod nas, građanima više nijedan operater ne bi mogao preko noći da isključi kanale, kao što je to slučaj sada, kada je Junajted medija korisnicima Supernove ukinula 17 programa, među kojima su Grand, N1, Sport klub, Sinemanija...

Pisac Vladimir Kecmanović nije imao dilemu da li da podrži našu inicijativu.

- Slažem s vašim predlogom da svi kanali budu dostupni svim gledaocima, ali treba pružiti mogućnost korisnicima da mogu da odaberu sadržaj koji žele da gledaju. Nacionalni kanali moraju da budu u osnovnoj ponudi svakog operatera. Moja najveća zamerka je što kanali koji se nalaze u ponudama nisu dobro sistematizovani. Ogroman je njihov broj i tu se čovek teško snalazi - navodi Kecmanović.

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović smatra da svako ima pravo da gleda sve kanale bez obzira na izbor operatera.

- Smatram da svako treba da gleda sve sportske kanale, bez obzira na to s kojim operaterom je potpisao ugovor. Svako ima pravo na to. Nama koji se bavimo sportom u interesu je da prenose naših utakmica vidi što više ljudi. Ali ne treba mešati politiku i sport, jer spoljnopolitičkim uticajem žele da osvoje neku teritoriju tako što će da otkupe prava na Ligu šampiona ili Evroligu, pa ljudima uz to nude i neke druge stvari. Tako dolazi do neke vrste ucene i diskriminacije korisnika - navodi Mijailović.

Ljubisav Orbović, prvi čovek Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da je „normalno da u potpunosti podržava inicijativu Kurira“:

- Kurir ima dobrih ideja, a ovo je jedna od pravih. Mislim da svi građani Srbije moraju da imaju ista prava i zato podržavam u potpunosti predlog koji je Kurir dao. Logično je da svi imamo pravo i mogućnost da budemo ravnopravni i da gledamo sve programe, a onda je pitanje onoga ko gleda i ko drži daljinski koji će program gledati.

