SVI KANALI ZA SVE GLEDAOCE: Želimo pravo na slobodu izbora

Predlog Kurira da svi kablovski operateri u Srbiji u ponudi imaju sve kanale, a da se onda u tržišnoj utakmici bore za korisnike primamljivim paketima, cenom i pokrivenošću, dobija sve snažniju podršku.

Takva praksa, inače, kako je Kurir pisao, uspešno funkcioniše u najrazvijenijim državama i ako zaživi i kod nas, građanima više nijedan operater ne bi mogao preko noći da isključi kanale, kao što je to slučaj sada, kada je pod pretnjom krivične prijave Junajted medija poslala ultimativni zahtev Supernovi da ukine 17 programa.

Sve brojnijoj grupi istaknutih predstavnika medijske, sportske i kulturne scene, koji smatraju da je inicijativa našeg lista dobro rešenje, pridružio se i Dragiša Binić, legendarni fudbaler, koji smatra da je pravo svakog građanina Srbije da gleda šta želi:

- Svako ima pravo da gleda šta želi i ljudima to treba omogućiti, ali za mene bi bilo normalno da nacionalna televizija prenosi najvažnije sportske događaje. Kao osoba koja je u sportu smatram da je obaveza RTS da prenosi najvažnije sportske događaje. Sramota je da se ne prenose mečevi Srbije, onda se dešava da ljudi ne mogu da gledaju reprezentaciju u fudbalu jer nemaju kablovski kanal?!

Dane Korica, čuveni atletski as, bio je oduševljen kada je u našem listu video da pokrećemo ovu akciju:

- Čestitam vam i zahvaljujem na ovome! Baš sam se obradovao kada sam video u Kuriru da počinjete s ovom kampanjom. Ovo radite za narod, da narodu bude lakše i zato imate moju punu podršku. Potrebno je ljudima omogućiti da gledaju šta žele, a tu posebno mislim na sportske događaje. Svaki građanin Srbije ima pravo na taj izbor. Dešava nam se često da kada igraju fudbaleri, košarkaši, Novak ili neka druga reprezentacija, nemamo to gde da gledamo. To mora da se promeni, jer ljudi u našoj zemlji žive za sport i ne treba im to uskraćivati.

I finansijski analitičar Dragovan Milićević apsolutno podržava našu inicijativu, pošto je jedna od glavnih direktiva vezana za potrošače neprikosnoveno pravo slobode izbora.

- Prema tome, postojeće stanje oligopolske strukture tržišta komunikacionih usluga najviše ide na štetu potrošača. Plus, kvalitet prenosa signala i njegova raspoloživost kad je reč o brzini i drugim kvalitativnim performansama je u najmanju ruku diskutabilna - navodi Milićević i dodaje da se zalaže za povećanje konkurencije i zabranu principa nelojalne konkurencije:

- Stanje u ovoj oblasti je više nego alarmantno sa stanovišta prava izbora potrošača.

