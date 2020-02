ČAK 60 SRBA PROMENILO POL O TROŠKU DRŽAVE: 44 Srpkinje postale muškarci, 16 muškaraca sada su žene!

Košta 200.000: Preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje do sada 44 Srpkinje postale muškarci, 16 osoba muškog pola sada su žene, a na operaciju čeka još devetoro

Čak 60 Srba, koji se, kako sami kažu, osećaju kao zarobljenici u svom telu, promenilo je pol za 13 godina, otkako se to radi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Prema podacima s poslednje sednice Komisije za transrodna stanja RFZO iz januara, čak 44 Srpkinje postale su muškarci, dok je 16 muškaraca, pomoću hirurškog zahvata, postalo - žena.

Participacija 70.000

- Broj osiguranih lica koja čekaju operaciju, a data im je saglasnost Komisije za transrodna stanja, iznosi devet, a četvoro je odobrenu operaciju odložilo iz ličnih razloga, dok se u jednom slučaju čeka dopuna medicinske dokumentacije, što je ukupno 14 osoba - rekli su u RFZO za Kurir.

BROJKE 20.000 osoba koje se osećaju kao stranci u svom telu ima u Srbiji 1,5 miliona transrodnih osoba registrovano je u Evropi 72 godine imao je Amerikanac koji je došao u Beograd da operiše pol

U Srbiji je od 2013. osiguranicima RFZO obezbeđena operacija promene pola o trošku fonda, a cena je malo viša od 200.000 dinara, dok participaciju, koja iznosi 35 odsto, plaćaju pacijenti, što je 70.000.

Prof. Đorđević: Tranzicija iz jednog pola u drugi traje dve, tri godine foto: Ana Paunković

Prof. dr Miroslav Đorđević, svetski priznati hirurg u oblasti transrodne medicine i urolog Dečje univerzitetske klinike u Tiršovoj kaže za Kurir da tranzicija iz jednog pola u drugi, traje minimum dve, tri godine.

Za strance 10.000 evra

- Psihijatrijsko-psihološka tranzicija traje više od godinu dana, potom počinje proces hormonske tranzicije, osoba započinje sa unosom hormona onog pola ka kojem teži i započinje život u željenom polu - kaže dr Đorđević za Kurir i dodaje da se tek nakon toga stiču uslovi za hiruršku tranziciju.

On kaže i da su podjednako komplikovane tranzicije u muški kao i u ženski pol: - Od 1989, od kada se rade ove operacije u sklopu beogradskog tima, do sada smo obavili oko 700 operacija promene pola, što srpskih, a što državljana s prostora bivše Jugoslavije. U zavisnosti od vrste operacije, za strance koštaju od 2.000 do 10.000 evra.

ŠTA JE POTREBNO USLOVI ZA OPERACIJU PROMENE POLA Osoba mora biti starija od 18 godina

Dva pisma-preporuke psihijatara koji se bave lečenjem poremećaja rodnog identiteta, ne starija od godinu dana

Pismena potvrda endokrinologa i određene laboratorijske analize

Za osobe „žensko u muško“ kompletan pregled ginekologa, a po potrebi i mamografija, ne stariji od šest meseci

Za osobe „muško u žensko“, kompletan pregled urologa, ne stariji od šest meseci

Za osobe koje su već započele hiruršku transformaciju genitalija uvid u prethodno operativno lečenje

Foto-kopija obe strane zdravstvene knjižice

Zahtev s ličnim podacima, adresom, kontakt-telefon, imejl...

Dr Ivica Mladenović PATE I OD TREĆE GODINE foto: Kurir Dr Ivica Mladenović, psihijatar i psihoterapeut iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, kaže za Kurir da osobe koje žele da promene pol često tu potrebu imaju od najranijeg detinjstva: - One se često još sa tri godine osećaju kao stranci u svom telu. Operacija promene pola je za njih dobro rešenje. Međutim, kolege koje se bave procenom njihovog stanja bi trebalo veoma da vode računa, jer među onima koji se osećaju kao da pripadaju drugom polu ima i izvestan broj onih koji lutaju, traže sebe i ne znaju ko su i šta žele da budu, a moderan svet im, kao na tacni, nudi mnogo opcija, pa i promenu pola. Da se ne bi predomislili kasnije, pacijente ne bi trebalo operisati pre punoletstva i pre no što postanu ličnosti.

Kurir.rs/ Ružica Kantar Foto: Shutter

Kurir