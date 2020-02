RODILA SAM MRTVU DEVOJČICU, A UVEČE SAM DOJILA MUŠKO DETE! Prvo PRIZNANJE žene pred kamerama u Srbiji da je UKRALA BEBU

- Bio je težak porođaj. Tu je bila ta babica, koja je bila i domaćica, i kuvarica, sve! Skakala je po meni, rasekla me je dole, ispadne mi dete, devojčica! Kažu ona je mrtva! Jadna devojčica! Odvela me u sobu! Legla sam jedva u krevet, iscprljena, odmah sam zaspala. Kad sam se probudila, bio je mrak, vidim onaj železni krevetić, i beba unutra. Tu stoji ova babica, prilazi i kaže "Ajde podoj dete". Kako kad si rekla da je mrtva? Ona meni daje bebu! On je tako halapljivo vukao da nisam mogla da izdržim, išla je krv - priča žena, koja sebe zove samo "majkom na papiru".

foto: Printscreen

Sutradan je drugarica došla po nju, a kada su je dovezli kući, njena majka je obavestila policiju i zvaničnike u Rumi šta se desilo, rekla je Stana Belivuk.

"Mama je došla i rekla: ona je dobila tuđe dete!"

Njima su rekli da će čekati 48 sati da se neko javi, ili će dete otići u sirotište, a da ona nije dala da bebu nose.

- Došao je moj muž, pitali smo se šta da radimo, a onda je on rekao: Pa, dete je dete...

Osim majke, muža, i drugarice, još su inspektori znali da je kod nje tuđe dete.

Tvrdi i da nije platila ništa, već da joj je dete "samo dato".

Stana je imala 19 godina, a njen muž 22. Porođaj se desio 11.avgusta u 9.15 ujutru.

Stana nije dobila rešenje o usvajanju, i to je sporno, rečeno je u emisiji.

Ana Pejić, predsednica Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine kaže da je porodilište u Rumi javilo matičnoj službi da je Stana rodila muško dete, i to u 6 popodne.

foto: Printscreen

- Ovo je presedan! Ova žena priznaje da nije rodila to dete! Nama je matičar dao lažnu prijavu da je Stana rodila to dete! To je presedan, to je najveće otkriće u Staninoj priči.

- Zašto se to dete rodilo? Da li je neka žena dobila njeno mrtvo dete? Stana nije tražila to dete, njoj je ugurano u ruke, dete je trebalo da se "skloni", mi ne znamo zašto - kaže Pejićka.

Papir je potpisala babica Radovanović Zorica, koja je preminula, ali Stana tvrdi da je ona nije porodila.

foto: Printskrin Happy Tv

- Lažna prijava je dokaz za krađu beba u Srbiji!

Kurir.rs/Happy

Kurir