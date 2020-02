PODRŠKA INICIJATIVI NAŠEG LISTA: Kurirova ideja je dobra! Dajte ljudima sve kanale

Sve je duži spisak javnih ličnosti koje podržavaju inicijativu Kurira da svi kablovski operateri u Srbiji imaju u ponudi sve kanale. Naš predlog podržali su slavni vaterpolista Aleksandar Šoštar, bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, kao i pevačica Mira Škorić.

Kurir, podsetimo, predlaže da kablovski operateri imaju u ponudi sve kanale, a da se za korisnike potom na tržištu bore na druge načine - paketima, cenom, pokrivenošću...

Najbolje za sve

Ovo je, inače, sistem koji više nego uspešno funkcioniše u najrazvijenijim zemljama u svetu, a uskoro bi to mogao da bude slučaj i kod nas, jer su, kako smo pisali, u planu izmene zakona koje bi to mogle i da omoguće. Pa ukoliko takva praksa zaživi i kod nas, građanima više nijedan kablovski operater ne bi mogao preko noći da isključi kanale, kao što je to slučaj sada, kada je Junajted medija korisnicima Supernove ukinula 17 programa, među kojima su Grand, N1, Sport klub, Sinemanija...

foto: Stefan Jokić

Srpska vaterpolo legenda Aleksandar Šoštar kaže da se apsolutno slaže s našom inicijativom. - Apsolutno se slažem sa inicijativom da svi mogu da gledaju sve kanale jer je to jedino ispravno. Ne ulazim u detalje, naravno da tu ima i dosta ekonomskih interesa, ali bi svakako bilo najbolje za sve nas da imamo pristup svim kanalima. Naravno, to treba da se plati, ali je inicijativa odlična - poručio je Šoštar.

foto: Filip Plavčić

Sami da biramo

Nekadašnji poverenik Rodoljub Šabić kaže da svi treba da imaju jednake mogućnosti. - Načelno podržavam ideju da se svim operaterima i programima pruži jednaka mogućnost. Svi programi bi trebalo da budu dostupni svima i svakako bi svima trebalo omogućiti da ih vide - kaže on. I pevačici Miri Škorić se dopada naša inicijativa: - Ovo je odlična akcija Kurira i apsolutno podržavam da svi ljudi, bez obzira na to čiji su korisnici, treba da imaju pristup svim kanalima. Treba da imamo izbor i budemo jednaki, da sami biramo kanale koje ćemo gledati, ali svima treba da nam budu dostupni.

Lista sve brojnija PODRŠKA BAJAGE, ČORBE, MALJEVIĆKE... Podsetimo, našu akciju su već ranije podržali novinar Boško Jakšić, fudbaleri Milan Borjan i Vladimir Stojković, muzičari Bora Đorđević, Momčilo Bajagić i Željko Joksimović, glumci Bojana Maljević i Slaven Došlo, pisac Vladimir Kecmanović, advokat Dragoljub Đorđević, bivši rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević...

Kurir.rs/ Foto: Beta/Milan Obradović

Kurir