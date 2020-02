BUDI MOJA MEDENA, BIĆU TVOJE SVE, SAMO DA SE SPOJIMO: Samaca u Srbiji napretek, oglasom traže žene za Dan zaljubljenih

Za Dan zaljubljenih, najkomercijalniji praznik, jedni rezervišu romantične večere u restoranima, a usamljeni traže srodnu dušu putem oglasa.

Ako je suditi po potražnji, samaca u Srbiji ima napretek, ali i onih koji su za neki dinar spremni da im u toj noći prave društvo i upute im pokoju lepu reč.

U epidemiji usamljenosti, ovakvi praznici dodatno pojačavaju pritisak na samce, pa zbog toga i ne treba da čudi što mnogi od njih u očajanju dolaze u situaciju da unajmljuju partnera i to pokazuju svetu.

Ranije, kako kaže Beograđanin Saša R., nije bilo tolikog pritiska i samci su mogli da taj dan provedu sami kod kuće i da to niko ne zna. Međutim, danas, u eri društvenih mreža, kad svi postavljaju slike gde su i s kim su bili, situacija se znatno zakomplikovala za one koji nemaju partnera.

Zbog toga je on pre tri dana postavio oglas u kojem zbog predstojećeg praznika traži partnerku.

- Budi moja medena, biću tvoje sve, samo da se spojimo. Doživećeš ljubav o kojoj si maštala, biću tvoj vitez - piše u Sašinom oglasu.

On kaže da od dame sa kojom će provesti 14. februar ne očekuje ništa, ali da bi voleo da provedu prijatno veče i da se slikaju kako bi on mogao da se pohvali svojim prijateljima. Kako kaže, sve troškove za to veče pokriće on.

Da 14. februara svake godine samci doživljavaju pravu noćnu moru, potvrđuje i psihoterapeut Marko Braković, koji kaže da pojedine osobe koje dugo nemaju partnera imaju izraženije osećanje manje vrednosti i zbog toga na sve načine pokušavaju da se uklope u okolinu ili bar privremeno ublaže patnju.

- Žele da veštački prevaziđu situaciju u kojoj se nalaze, a jedan od načina je i oglašavanje. To je univerzalna pojava za Dan zaljubljenih na svim meridijanima, a ne samo kod nas - kaže Braković.

Međutim, psiholog prof. dr Radomir Čolaković upozorava da takve oglase često postavljaju seksualno devijantni ljudi i savetuje svim usamljenim osobama da na taj praznik, umesto da padaju u očajanje i depresiju, preispitaju sebe.

- Prirodno je da svi koji su usamljeni traže partnera ne samo na Dan zaljubljenih nego i ostalim danima. Da bi se pronašao partner, mora da se ispuni niz zahteva, što zahteva vreme. Dan zaljubljenih je izmišljeni praznik koji isključivo služi trgovcima kao odlična prilika za dobru zaradu. Baš kao što su i Romeo i Julija izmišljeni likovi na kojima se u Veroni decenijama zarađuju milioni, tako su i zapadnjaci izmislili Dan zaljubljenih - kaže Čolaković.

Procene su da je Dan zaljubljenih najkomercijalniji praznik i da 10 miliona devojaka širom sveta baš tada bude zaprošeno. Istraživanja pokazuju da čak 78 odsto muškaraca tog dana poklanja svojoj dragoj crvene ruže i čokoladice, mada čak polovina žena taj čin vidi kao odraz nemaštovitosti.

