ZVAO ME SVETI VASILIJE, MORAM SE ODAZVATI! Otac Predrag pešači iz Velike Plane ka Ostrogu da podrži braću u CG! VIDEO

Otac Predrag Popović, koji služi u Velikoj Plani pri Crkvi Svetih Apostola Vartolomeja i Varnave, pešači ka Ostrogu od 9.februara kako bi podržao vernike SPC u Crnoj Gori koji brane svetinje od zakona koji je usvojen i po kom imovina SPC prelazi u ruke države.

Sa njim putuju i Ivan Tupajić i Ivan Ćirković, kao i Jelica Pavlović i Miroslav Ojdanić, i oni se trenutno nalaze u Mrčajevcima.

Za svoje putešestvije spremali su se više od mesec dana i na svom putu ka Ostrogu posetiti i manastir Mileševu.

- Ne interesuje me politika! Niti me zanimaju državna previranja, niti ja bilo šta organizujem (u slučaju da neko želi da zloupotrebi naše hodočašće), ali sveti Vasilije me zove u Ostrog. Ja se moram odazvati. Moram krenuti Njemu u susret. Nek se zna da idem za Ostrog peške a i da se zapamti da ću biti deo svetih Litija koje se organizuju od strane mitropolita Amfilohija, njegove braće Vladika, njegovog sveštenstva i vernog naroda. Crkva je telo Hristovo, a mi smo udovi Njegovi. Na nama je da pružimo podršku i stanemo u odbranu svetinja. Kako bolje ako ne biti deo svetih litija Tela Hristovog - napisao je on na Fejsbuku.