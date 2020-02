"SRPSKA G..NA"! Vizer pokušao da se izvadi za teške uvrede svoje službenice, ali naš državljanin IĆI ĆE DO KRAJA!

BEOGRAD - Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi objavio je na društvenim mrežama da su on i njegova saputnica doživeli veliku neprijatnost od službenice avio kompanije Vizer (Wizz air) na aerodromu u Beču, koja je kopristila pogrdne komentare na njihov račun.

Kako je ispričao agenciji Tanjug, službenica je Beširijevoj saputnici tražila da doplati za prtljag 25 evra da bi mogla da se ukrca na avion, a nakon što je to uradila okrenula se ka svojoj koleginici i prokomentarisala "srpska g...a".

Beširi kaže da je na licu mesta tražio službenicama da se identifikuju što su one odbile, nakon čega se požalio kompaniji od koje je posle sat vremena stiglo izvinjenje.

Beširi, međutim, kaže da mu to nije bilo dovoljno, pa se po povratku u Srbiju žalio Poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković, a podneo je i tužbu protiv kompanije.

"Pre jedan sat poslali su mejl u kojem se ponovo izvinjavaju i nude kompenzaciju od 25 evra, koliko je koštala doplata za prtljag. Naveli su da su sproveli istragu i da osoba koja je napravila nesporazum to neće više raditi", rekao je Beširi u izjavi Tanjugu.

On je, kaže, zahvalio kompaniji, ali je preneo i da to nije dovoljno i da će ipak ići do kraja s tužbom.

"Tražiću objašnjenje šta znači to da osoba koja je napravila neprijatnost neće to više raditi. I predložiću da nadoknadu od 25 evra ulože u obuku zaposlenih kako da se ponašaju prema putnicima", rekao je Beširi.

(Kurir.rs / Tanjug)

Kurir