NIKO NE ZASLUŽUJE OVAKO DA ŽIVI: Izvršitelji Nenadu plene dve ovce, jedino što ima, a onda su se javili DOBRI LJUDI

Nije se, veli, nadao da će nekog potresti njegov slučaj, jer je svestan da sa sudskim izvršiteljima nema šale i pogađanja. Tužna sudbina čoveka rovitog zdravlja kome zbog prošlogodišnjeg duga za plin “Srbijagasu” , u iznosi od 60.000 dinara, narednih dana sudski izvršitelji treba da oduzmu jedino blago koje ima, dve ovce i daju na licitaciju, šokirala je čitaoce Kurira širom Srbije iz sveta.

foto: Kurir/S.U.

Danijela iz Pule se javila sa željom da pomogne Nenadu:

- U ovako teškim životnim okolnostima moramo se međusobno pomagati , bez obzira odakle dolazimo. Niko ne zaslužuje da ovako živi - napisala je ona, dok je naš čitalac Đorđe Nikolić iz Čikaga izrazio spremnost da mu pošalje 500 dolara. Tamara Škobo već je poslala Nenadu novčanu pomoć:

- Ona me je prvo pozvala telefonom, a potom poslala 2.000 dinara. Interesovala se koliko plaćam lekove jer sam plućni bolesnik. Iskreno, ostao sam bez reči. Znam da je svakom njegova muka najteža. Hvala svima koji su pomogli, ili nameravaju to da učine. I moji Ruskoselci su obećali pomoć. Možda će, ipak, moje dve ovce ostati u mom dvorištu. Malo me je, iskreno da kažem, i sramota. Da mogu i da imam od čega, platio bih taj dug za plin - u dahu nam je rekao Nenad.

foto: Kurir/S.U.

Kao što smo već pisali, javna prodaja najavljena je za 25. februara, kad će zainteresovanim kupcima ovce biti ponuđene po početnoj ceni od 21.000 dinara. Na doboš j trebalo da ode i svinja teška oko 100 kila, a procenjena na 30.000 dinara, ali je Nenad morao da je proda jer duguje i za struju i vodu:

- Javio mi se i moj prezimenjak iz Beograda. Reče da se zove Andrija i da će pomoći. Hvala mu. Dok sam bio zaposlen, redovno sam plaćao komunalije, a meni šta ostane. Sad stvarno nemam - priznao je Nenad.

Kurir.rs/S. U.

Foto S.U.

Kurir