OTEO MI JE DETE NA PRAVDI BOGA: Marinu je muž marinac prvo PREBIO, a sina odveo u NATO bazu! NIKO NE SME DA JOJ POMOGNE!

Marina Gajić Šuler (41) iz Šapca već šest meseci vodi lavovsku borbu da u Srbiju vrati osmogodišnjeg sina Jovana, kog joj je još zakonski suprug, američki marinac Dejmon Vord Šuler (47) posle bračne svađe oteo u avgustu prošle godine i na silu odveo u Italiju!

Marinac je dete smestio u NATO bazu "Ederle" kod Vićence, gde trenutno radi. Marina je u poslednjih sedam meseci uspela da čuje sina samo četiri puta i samo jednom da ga vidi, i to početkom februara, dok je bio u bolnici.

Ona kaže da od avgusta obija pragove srpskih i italijanskih socijalnih službi i pravosudnih organa, obraćala se za pomoć NATO, Ambasadi SAD u Beogradu, Interpolu, ali za sada nema ni izgleda da vidi dete, a kamoli da ga vratI, navodi Informer.

Nedodirljivi NATO

- Svi su mi rekli da me razumeju, ali da ili nemaju zakonsku osnovu da reaguju ili da prosto ne mogu jer je moj suprug, kao pripadnik NATO, izuzet od zakona!? I sad sam u Italiji, drugi put od avgusta, gde pokušavam da uz pomoć ovdašnjeg pravosuđa i socijalnih službi dođem do deteta, međutim, uprkos njihovoj dobroj volji, čim priđemo bazi, stigne "poziv" da se "sve obustavi". Angažovala sam u Italiji drugog advokata, jer je prvoj advokatici prećeno i rekla mi je da neće da rizikuje da joj "moj moćni muž napravi pakao od života". Oteo mi je dete na pravdi Boga, iz naručja mi mog jedinca otrgao, brani mi i da ga vidim i da ga čujem, a svi, od srpske preko italijanske do američke države, šire ruke i tvrde da su nemoćni i ne znaju šta da rade - priča kroz plač Marina Gajić, inače nekadašnja pripadnica granične policije na aerodromu "Nikola Tesla".

Ona kaže da su njeni problemi u braku počeli pre dve godine, ali nije ni sanjala da će joj se muž osvetiti otmicom deteta, pogotovo što za Jovana uopšte nije bio vezan.

- U braku sam sa Dejmonom od 2010, ali je u poslednje vreme bio baš agresivan. Letos sam došla sa detetom u posetu majci u Šabac, posvađali smo se preko telefona... Ekspresno se stvorio sutradan u Šapcu, razlupao celu kuću, prebio me na mrtvo ime i prezime i zatražio Jovanov američki pasoš. Pod prinudom sam mu ga dala, bila sam sigurna da će izaći sa detetom samo da prošeta i da će mi ga vratiti, a i verovala sam da bez moje saglasnosti ne može da ga izvede iz zemlje. Prevarila sam se - priča ona.

Vezane ruke

Njen advokat u Srbiji Ivan Čudomirović kaže da on čini sve da Marini pomogne, ali su mu ruke vezane.

- Pokušali smo preko našeg Ministarstva pravde da se pozivanjem na Hašku konvenciju o pravima deteta omogući povratak deteta u Srbiju, jer on i ovde ima prebivalište, ali ispostavilo se da dete ima prebivalište i u Italiji.

Jednostavno, prema ovoj konvenciji pod otmicom se tretira samo ako jedan od roditelja dete odvede na treću adresu. Ovako, otac je dete samo vratio kući. Sa druge strane, Marina nema nikakav papir o starateljstvu ili bar privremenom starateljstvu nad detetom da bismo se na njega pozivali. Mi jesmo ovde podneli zahtev za razvod braka, ali da bi se donela ovakva odluka moraju bar da budu fizički prisutni majka i dete. Na ovom slučaju ima mnogo da se poradi, a tu je i saradnja sa italijanskim socijalnim službama. I u Interpolu su nam rekli da nemamo ama baš nikakav papir na osnovu koga bi mogli otmicu malog Jovana da tretiraju kao zakonsku - priča on.

Ambasada SAD pere ruke

Marinin advokat u Srbiji Ivan Čudomirović kaže da u ovaj slučaj nije htela da se meša ni Ambasada SAD u Beogradu.

- Kako su Marina i mali Jovan i američki državljani, pokušao sam da alarmiram i američku ambasadu. Međutim, čim su čuli da je i Marinin muž Amerikanac, rekli su da neće da se mešaju u bračni sukob dva Amerikanca i da je to posao za pravosuđe i socijalne službe. Otvoreno su rekli da bi, da je u pitanju bračni sukob njihovog državljanina sa tuđim državljaninom, pružili pomoć svom državljaninu, ali u ovom slučaju neće da se mešaju - kaže Čudomirović.

Ne treba saglasnost oba roditelja

U graničnoj policiji MUP Srbije kažu da nije bilo propusta i da nije bilo potrebno majčino odobrenje da Dejmon Vord Šuler izvede malog Jovana iz Srbije.

- Poslednjih godina više nije potrebno da roditelji jedni drugima daju saglasnost da izvedu dete iz zemlje. Kako je za izdavanje pasoša detetu potrebno prisustvo oba roditelja, smatra se da jedan roditelj nema problem da mu dete putuje sa drugim roditeljem. Međutim, ukoliko se bračni odnosi poremete, ili su roditelji deteta u fazi razvoda, a jedan od roditelja sumnja da bi moglo doći do otmice, tada je to potrebno prijaviti Upravi granične policije. Mi tada to dete zavodimo u sistem i vraćamo ga sa granice - nezvanično se saznaje u MUP Srbije.

(Kurir.rs/Informer, M.M, A.J.)

