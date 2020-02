SUNČANA I TOPLA NEDELJA: Danas do 15 stepeni, evo kada stiže novo zahlađenje s kišom i snegom

U Srbiji danas ujutro mestimično slab mraz, ponegde po kotlinama i rečnim dolinama sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Vetar slab, posle podne i umeren, južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -4 do 3 C, najviša dnevna od 10 do 15 C.

Izgledi vremana u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. februara:

U ponedeljak pretežno sunčano i toplije. U utorak malo i umereno oblačno, toplo i suvo.

U sredu pre podne u severnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima naoblačenje uz pad temperature, ponegde sa slabim padavinama - u nižim predelima kiša, na planinama sneg.

Od četvrtka umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina se oćekuje u jugozapadnim i južnim krajevima.

