JOŠ JEDAN PROLEĆNI DAN U FEBRUARU: Danas do 18 stepeni, a onda obrt! Evo kada nam stižu kiša i sneg

U Srbiji se danas ujutro očekuje mestimično slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije.

Vetar slab do umeren juzni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura od -3 do šest stepeni, najviša dnevna od 13 do 18.

Narednih dana svežije. U utorak posle sunčanog jutra, tokom dana prolazno naoblačenje sa severa, ali će se zadržati suvo vreme.

U sredu umereno oblačno, uveče i tokom noći oblačno s kišom, na planinama sa snegom.

U četvrtak oblačno s kišom i vetrovito, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a ponegde na jugu Srbije susnežica i sneg padaće i u nižim predelima.

Zatim do kraja perioda umereno oblačno i uglavnom suvo.

(Kurir.rs/ Tanjug/ FOTO: Tanjug/Dušan Aničić)

Kurir