POPOVIĆEVA, MATIĆ I STANIĆ UZ NAŠU AKCIJU: Predlog Kurira da SVI IMAJU SVE KANALE je za dobrobit građana!

Uz inicijativu Kurira da svi kablovski operateri u Srbiji imaju u ponudi sve kanale staje sve više ljudi! Naš predlog, po kojem građani više ne bi morali da plaćaju najmanje dve pretplate ukoliko žele da imaju sve kanale koje požele, dobio je podršku rektorke Beogradskog univerziteta (BU) Ivanke Popović, predsednika Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Verana Matića, kao i glumac Tihomir Stanić.

foto: Kurir

Popovićeva kaže da je inicijativa da svi kablovski operateri u ponudi imaju sve kanale, a da se onda na tržištu kvalitetom paketa i cenama bore za korisnike jedan zdrav tržišni koncept.

Tržišna utakmica

- Slažem se je neophodan izbalansiran princip za dobrobit građana. Ovo bi mogao biti princip na osnovu kog bi u tržišnoj utakmici građani dobili kanale koje žele uz najbolju cenu. To jeste ostvarivo, ali je neophodno da to bude korektno uređeno, da se sklope odgovarajući ugovori između onih koji nude kanale i onih koji emituju programe. Dobra praksa bi obezbedila dogovore bez optužbi i uslovljavanja da kompanije koje nude kanale moraju to da urade po cenama koje su preniske, odnosno ugrožavaju njihovo poslovanje, a da kablovski operateri mogu da obezbede željene kanale po realnoj ceni - navodi Popovićeva.

Veran Matić, svojevremeno prvi čovek nekadašnjeg B92, smatra da naš predlog nije loš.

Sprečiti zloupotrebe

- Svojevremeno smo odvojili ETV od RTS da bismo onemogućili RTS da zloupotrebi vlasništvo nad distribucijom u borbi protiv konkurentskih kanala. Sada imamo situaciju u kojoj vlasnici distributivnih mreža istovremeno drže i kanale i koriste ih kao oružje u tržišnoj utakmici. Mediji su samo sredstvo. To nije dobro za medijsku situaciju i taj problem treba nekako rešiti. Akcija koju predlažete jedno je moguće rešenje, verovatno ne i jedino. Treba ozbiljno analizirati sve opcije. Moguće su i negativne posledice. Da li bi telekomunikacione kompanije prestale da investiraju u sadržaje onoliko koliko sada investiraju ako bi te sadržaje morali da dele s konkurentima - navodi Matić.

Glumac Tihomir Stanić takođe podržava naš predlog. - Važno je da sve informacije budu dostupne svima i da ljudi sami mogu da biraju šta će da gledaju i kome će da veruju. Ako je to moguće, ja to podržavam - kaže on.

Kurir je, podsetimo, pokrenuo inicijativu da kablovski operateri imaju u ponudi sve kanale, a da se za korisnike potom na tržištu bore na druge načine, pre svega cenom. Ovo je inače praksa koja već uveliko uspešno funkcioniše u svetu. Time bi se sprečilo ono što je Junajted medija nedavno uradila korisnicima konkurentskog Telekoma - preko noći ih je ostavila bez 17 svojih kanala.

N1 30. DAN ŠIRI LAŽNE VESTI I DALJE LAŽU DA SU ZABRANJENI foto: Zorana Jevtić Ni posle 30 dana televizija N1, koju vodi Jugoslav Ćosić, ne odustaje od fejk njuz kampanje. N1, koji posluje u okviru Junajted medije, i dalje na svom portalu vodi kampanju „Da se vidi N1“, uporno šireći neistine zarad interesa svog vlasnika. Oni nedeljama obmanjuju čitaoce i gledaoce da se N1 zabranjuje kod Telekoma, što nije tačno. Naprotiv - Junajted medija je sredinom januara zahtevala od Telekoma da ugasi signal za 17 njenih kanala, među kojima je i N1.

Kurir.rs/ Redakcija Kurira Foto: Damir Dervišagić, Beta/Media Centar, Beta/Milan Obradović

Kurir