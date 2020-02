KOMISIJA ZA ŽALBE POVODOM TEKSTOVA O M. K. Odluke Saveta za štampu

Komisija za žalbe Saveta za štampu donela je odluku da je Kurir tekstovima „Berberin do detalja opisao šta je radio Moniki“, „Monika me dva puta gađala kamenjem i bežala, pa sam je ošišao“, „Malčanski berberin devojčicu držao u kući svoje majke“, „Utvrđuje se da li je malčanski berberin zlostavljao Moniku“, „Malčanski berberin tukao dete i ošišao je do glave“ prekršio Kodeks novinara Srbije u tačkama 5 odeljka Odgovornost novinara, tačkama 1 i 4 odeljka Poštovanje privatnosti. Tekstovima „Monika ne pamti detalje mučenja, kao da je izbrisala sećanje“, „Monika čeka Božić u bolnici, strepi za majku“ i „Mala Monika čestitala Novu godinu iz bolnice“ prekršena je i tačka 7 odeljka Odnos prema izvorima informisanja.

