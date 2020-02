KASNE POŠILJKE IZ INOSTRANSTVA: Haos na carini, pakete drže i više od 35 dana GRAĐANI BESNI

Na carinjenje u Srbiji trenutno čeka 4.200 pošiljki iz inostranstva, a mnoge od njih su u zemlju stigle i pre više od 35 dana!

O zastoju u radu carinske službe Kuriru se požalilo nekoliko građana, među kojima i čitateljka J. Petrović iz Sombora.

- Naručila sam paket sa Aliekspresa još u decembru, trebalo je da stigne sredinom januara, a još uvek ga nema. Imam opciju da pratim pošiljku i videla sam da je od 15. januara na našoj carini, tako da ja taj paket čekam ukupno 47 dana. Mogu sada da tražim refundaciju, ali u tom slučaju pošiljku, koja mi je maltene pred vratima, nikada neću ni videti - žali se Petrovićeva.

Dodaje da joj je neshvatljivo da je pošiljkama manje vremena bilo potrebno da iz Kine ili Australije stignu u Srbiju nego da iz Uprave carina stignu u Sombor.

U ovoj instituciji ne poriču da problem zastoja postoji i naglašavaju da, prema važećim zakonskim propisima, Uprava carina nema propisane rokove u kojima je obavezna da sprovede carinsku proceduru. - Trenutno na sprovođenje cariskih procedura čeka 4.200 pošiljaka, što uobičajeno vreme isporuke od sedam do 10 dana produžava na period od 15 do 20 dana - navode iz Uprave carina i dodaju da carinska služba shodno raspoloživim kapacitetima čini sve da se ovaj zaostatak što je moguće pre prevaziđe. - Internet kupovina je u ekspanziji kod nas, a tokom prethodna dva meseca tradicionalno je povećan obim kupovine putem interneta u odnosu na ostale mesece zbog novogodišnjih praznika, kada su aktuelna sniženja i popusti - kažu carinici.

Naglašavaju da je i na veći broj paketa na carini uticao i štrajk poštanskih radnika.

- Problem je što pošiljke ne pristižu konstantno, već se one sakupljaju na tranzitnim aerodromima, pa onda odjednom, u velikom broju, pristižu u glavni poštanski centar na obradu - dodaju iz Uprave carina.

Zbog koronavirusa

PAKETI NE NAPUŠTAJU KINU

foto: Shutterstock

Zbog epidemije koronavirusa mnoge avio-kompanije obustavile su letove iz Kine ka Evropi, a to je dovelo i do zastoja razmene pošiljki naručenih sa Aliekspresa i sličnih sajtova, koje su ostale u skladištima u Kini. „Pošta Srbije“ je korisnike zamolila za razumevanje jer je saobraćaj obustavljen do daljeg, pa se ne zna kada će naručeni paketi stići u Srbiju.