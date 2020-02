MUKE POSLE KARANTINA U JAPANU: Srbe s kruzera niko neće da preveze kući

Ne može da nađe let... Dragan Šević, Foto: EPA/Jiji Press, Privatna Arhiva

Bračni par Dragan i Svetlana Šević iz Topole, koji su se dve nedelje nalazili u karantinu na kruzeru „Dajmond princes“ kod obale Japana, odbio je da se u Srbiju vrati specijalnim avionom vlade Italije, dok na drugoj strani većina komercijalnih avio-kompanija ne želi da im proda karte zbog straha od smrtonosnog koronavirusa, saznaje Kurir.

Dvoje srpskih državljana od 14, koliko ih se ukupno nalazilo na brodu u karantinu, odbilo je da Jokahamu napusti specijalnim letom sa Italijanima, jer ne žele da provedu još dodatne dve nedelje u karantinu u Italiji, što je jedan od uslova evakuacije.

Srpski šef diplomatije Ivica Dačić naveo je da je Ministarstvo spoljnih poslova upoznalo dvoje srpskih državljana sa mogućnošću evakuacije specijalnim letom, kao i o uslovima i načinu pod kojim bi ona bila organizovana.

Rezultati testova

- Vlada Italije u toku noći je uputila avion u Japan, a ministar spoljnih poslova te zemlje ponudio je da se tim letom vrati i dvoje srpskih državljana. I pored toga, naši državljani su doneli odluku da se u Srbiju, nakon okončanja karantina, vrate komercijalnim letom u svom aranžmanu i pomoću kompanije „Princes kruzes“ - rekao je Dačić i dodao da oni još čekaju rezultate medicinskih testova.

Kada je reč o 12 državljana Srbije koji su članovi posade na brodu „Dajmond princes“, petoro ih je i dalje u izolaciji, a dvoje koji su ranije testirani na koronavirus dobilo je potvrdu da su negativni. Njima novi karantin ili iskrcavanje može da sleduje tek kada svi putnici odu.

Problem posade

- Bez obzira na to što među njima nema zaraženih koronavirusom, i dalje stoji odluka uprave broda od 18. februara da će svim članovima posade biti produžen karantin za dodatnih 14 dana, ali nakon što svi putnici napuste brod - naveo je Dačić i objasnio: - Tom prilikom im je skrenuta pažnja da će samo oni putnici za koje je potvrđeno da nisu zaraženi koronavirusom moći da se iskrcaju, te da će svako ko je negativan dobiti dokument službe za karantin Jokohame, kojim im se dozvoljava iskrcavanje i koji sadrži rezultat poslednjeg testa. Istovremeno, naglašeno im je da nema garancije da ovaj dokument prihvate komercijalne avio-kompanije. Svim putnicima koji ne budu iskoristili mogućnost evakuacije nekim od specijalnih letova kompanija će obezbediti smeštaj u posebnom hotelu do transfera na odabrani komercijalni let.

Savršen inkubator virusa SUTRA KRAJ ISKRCAVANJA Od ukupno 2.404 testirane osoba na brodu, dosad su registrovana 542 pozitivna slučaja na virus, od čega su 254 asimptomatična slučajeva. Japanski mediji preneli su da je prvih 500 putnika iskrcano juče, te da je okončanje iskrcavanja preostalih putnika planirano zaključno sa 21. februarom. Japanska vlada suočila se sa kritikama zbog odluke da putnici ostanu na brodu, koji su pojedini stručnjaci nazvali „savršenim inkubatorom virusa“, jer ovaj karantin nikako nije sprečio širenje novog virusa među putnicima i posadom.

