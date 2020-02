GAVRILO MILE PRINCIP: Moj predak je bio veliki heroj! Nije jednostavno biti Srbin u Bosanskom Grahovu!

Gavrilo Mile Princip, potomak Gavrila Principa, stigao je na Sajam zavičaja koji se održava sutra u Novom Sadu. Ističe da će posetioci imati priliku da vide fildžan sa srpskom trobojkom koji je Gavrilo 1910. godine poklonio svojoj majci, ali i mnoštvo drugih predmeta iz Principove rodne kuće iz sela Obljaj u Bosanskom Grahovu. Ukazao je da pokušava da vrati Gavrila Principa tamo gde mu je mesto, a to je među sto znamenitih Srba odakle je izbačen.

Gavrilo Mile Princip kaže da Gavrilo Princip nije imao direktne potomke, kao i da on nije najbliži potomak, ali je, kako kaže, najbliži njemu po ideji i shvatanjima.

"Nisam najbliži kolenom Gavrilu, ali sam nekako najbliži njemu po njegovim shvatanjima, po ideji koju je on ostvario junački i kristalno čisto što su mnogi i dan danas negiraju – međutim Gavrilo je bio jedan veliki heroj", kaže Gavrilo Mile Princip.

Objašnjava i kako je rod Gavrilu Principu. "Pepo, Gavrilov otac, je imao tri brata i jednog brata od strica, znači taj čukunđed Nikola to je meni direktan predak, znači stričevići", dodaje Gavrilo Mile Princip.

Ukazao je da pokušava da vrati Gavrila tamo gde on zaslužuje, a to je među sto znamenitih Srba odakle je izbačen.

U selu Obljaj u Bosanskom Grahovu se nalazi muzej koji je posvećen Gavrilu Principu, odnosno kuća u kojoj je on rođen, a Gavrilo Mile Princip kaže da je ta kuća prvi put otvorena 1964. godine.

"U ratnim dešavanjima u BiH ta regularna hrvatska vojska je zapalila tu kuću i sad je bilo to neko obnavljanje i to nije urađeno kako treba. Sada smo dobili zeleno svetlo iz Srbije, od predsednika Vučića koji je bio tamo i dogovor je da se to napravi kako treba, jer Gavrilo zaista zaslužuje da ima pravu kuću. Već se radi na tom projektu i to bi trebalo uskoro da se realizuje", navodi Gavrilo Mile Pricip.

Ukazao je da on trenutno čuva tu kuću, prikuplja eksponate, ali priprema i monografiju.

Gavrilo Mile Princip kaže da nije jedostavno biti Srbin u Bosanskom Grahovu i tom kantonu i da dan danas ima dosta problema. "Pre nekoliko dana su došli sa nekim ustaškim znamenjem u Grahovo i to nas što ima se borimo i dok smo mi tamo ne mogu ništa tu da urade osim provakacija", dodaje Princip. Ukazao je da su ušli u kuću Gavrila i da su u knjigu utisaka pisali "Za dom spremni", kao i da su na spratu kuće sve rasturili. "Kanton ne vodi računa ništa što se tiče rodne kuće Gavrilove, tako da se sve radi na nivou opštine i mojim privatnim odricanjem", ističe Princip.

Kurir