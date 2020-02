KAKO SU SE KRETALE CENE U PRETHODNIH GODINU DANA: Usluge pošte, aranžmani i voće najviše poskupeli

U poslednjih godinu dana inflacija u Srbiji iznosila je dva odsto, ali su daleko više poskupele poštanske usluge (19,3 odsto), turistički aranžmani (15,1 odsto) i voće (11,5 odsto), pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Od januara prošle do januara ove godine poskupele su i cigarete, i to za 7,6 odsto, a medicinske usluge za 5,2 odsto. Za isti period po rastu cena slede prehrambeni proizvodi, i to ulje i mast za pet odsto, dok je meso poskupelo 4,4 odsto, a hleb za 4,2 odsto.

foto: Printscreen

Kada je reč o uslugama, odnošenje smeća je poskupelo 4,2 odsto, usluge održavanja i popravke stana za 4,5 odsto, a popravka audio-vizuelne opreme za 7,9 odsto. Kirija je skuplja za 2,8 odsto.

Ukupni nivo cena za godinu dana je niži ponajviše zahvaljući pojeftinjenju audio-vizuelne i fotografske opreme, kao i nižim cenama povrća (za 4,6 odsto), transporta (4 odsto) i automobila, koji su u januaru ove u odnosu na isti mesec prošle godine jeftiniji za 4,2 odsto, navedeno je u izveštaju RZS o inflaciji za januar 2020.

foto: Marina Lopičić

Statistika pokazuje i da su cene proizvoda i usluga lične potrošnje, kojima se meri inflacija, u januaru ove godine bile veće 0,6 odsto nego u decembru prošle godine. Za tih mesec dana je rast cena zabeležen u grupama hrana i bezalkoholna pića (1,6 odsto), rekreacija i kultura (1,4 odsto) i transporta (0,4 odsto). Pad cena je zabeležen u grupama odeća i obuća za 1,3 odsto, komunikacije za 0,6 odsto, dok su cene nameštaja i održavanje stana pojeftinile za 0,3 odsto.

Ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da je inflacija mala i u okviru plana i da rast cena nije zabrinjavajući.

- Međugodišnja inflacija od dva odsto je odlična, zato što je u opsegu predviđanja Narodne banke Srbije. Ovo nam pokazuje da je NBS dobro odradila svoj posao. Cene se menjaju iz godine u godinu i to nije ništa novo. Na cenu voća, koja je viša za 11,5 odsto, i povrća, koje je pojeftinilo za 4,6 odsto, ne utiče mnogo ekonomija, već vremenski uslovi. Prethodnih godina nismo videli linijski rast cena voća, niti povrća, one se menjaju iz godine u godinu - ocenio je Stevanović za Kurir.

(Kurir.rs / N. T. / Foto:Shutterstock)

Kurir