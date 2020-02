KURIR NA 33. SLANINIJADI U KAČAREVU: Nema boljeg mesta za uživanje, mušterije kupuju, za cenu ne pitaju

Za ljubitelji slaninice, suvog dimljenog mesa i čvaraka juče nije bilo boljeg mesta za uživanje od Kačareva, gde traje 33. Slaninijada, koja je okupila proizvođače iz cele Srbije.

Miris dimljenog mesa, slanine, toplih, tek istopljenih čvaraka mogao se osetiti stotinu metara pre nego što se zakorači u centar zbivanja, u srce Kačareva. Oko tezgi poređanih s obe stane ulice i okićenih svim vrstama suvih đakonija tiskale su se hiljade ljudi.

Mile Jović foto: Tamara Trajković

Namenski šoping

Dok su neki došli u ozbiljan šoping i za 10.000 do 15.000 dinara nakupovali pršute i slaninice, drugi su uglavnom išli od tezge do tezge, razgledali i raspitivali se za cene. - Slanina od mangulice košta 800 dinara za kilogram, a od obične svinje je 700 dinara. Suva butna kost košta 900 dinara, a domaća polusuva kobasica je 700 dinara. Ljudi kupuju uglavnom pomalo, neko kupi po kilogram ili dva, ali ti su retki. Najviše kupuju slaninu i kobasicu. Svi mogu da probaju pre nego što kupe, pa to neki koriste. Malopre jedan došao, ćuti, guta. Ode a da i ne pita za cenu. Bar da reče da je lepo - kaže za Kurir Mile Jović iz sela Tomaševca.

Ljubiša Opačić foto: Tamara Trajković

Kupci su izgleda došli spremni, očekujući da pazare kvalitetnije proizvode po povoljnijim cenama. A takvi su bili i prodavci, koji su nudili čak i pihtije, sir, kajmak i ostale drangulije, od odeće, gunjeva, bundi, šubara i frula, pa do noževa i drugih potrepština koje se mogu kupiti na svakom vašaru. - Kupio sam konjsku kobasicu, duvan čvarke, salčiće. Ovde su čvarci povoljniji. Ovakvi mesni čvarci su kod mene u marketu 2.000 dinara, a ovde su 800 dinara - kaže kupac Ljubiša Opačić iz Beograda.

Marija Dubić foto: Tamara Trajković

Zadovoljna

Gospođa Marija Dudić zadovoljna je ponudom i kvalitetom, pa je napunila cegere. - Svega ima. Kupila sam čvarke, slaninu sapunjaru i pršutu. Kvalitet je izvrstan pa sam uzela po kilogram od svega - kaže Marija.

Bilo je i onih koji su na Slaninijadu došli s kolicima za pijacu, a jedan od njih je Aleksandar Cekić iz Beograda, koji je tu zajedno sa suprugom. - Supruga bira, a ja plaćam i vučem kolica. Mora da se napuni frižider, a i oči, najgladnije. Kupili smo sve ono što se u kući jede, suvo, od piletine, govedine do slaninice, koja mora da bude prošarana, kobasice, čvarci. Čim su puna kolica, ima se, može se, ne gladuje se - kaže Cekić za Kurir.

KOLIKO ŠTA KOŠTA Proizvod Cena Slanina sapunjara 350-500 din.

Pančeta 900-1.000 din.

Domaća svinjska kobasica 800-900 din.

Džigernjača 400 din.

Suva rebra 450 din.

Pečenica 1.100-1.300 din.

Konjska kobasica 800 din.

Kulen 650 din.

Čvarci 800 din.

Čvarci s mlekom 900 din.

Pihtije 400 din.

Dimljeni šaran 900 din.

Bela kobasica 250 din.

Peglana kobasica 1.500 din.

Goveđa pršuta 1.200-2.200 din.

Troškovi KOTIZACIJA DIGLA CENE Ponosan na proizvode... Dejan Brković foto: Tamara Trajković Proizvođači kažu da prodaja ide dobro i da može da se zaradi, ali kakva će računica biti, znaće tek kad se vrate kući i svedu računicu. - Ljudi kupuju manje količine, ali ima i onih koji pazare suvog mesa za celu godinu. Imamo i naše stalne mušterije. Cene su slične kao i na Zlatiboru, mada su ih malo naviše pogurali troškovi za prevoz, prenoćište za šest osoba. Samo kotizacija za tezgu za tri dana nas je koštala 500 evra - objašnjava Dejan Brković (25) sa Zlatibora, koji je na Slaninijadu doneo najveću goveđu pršutu.

Kurir.rs/ Slavica Tomčić Foto: Tamara Trajković

