IDEALAN POSAO ZA SRBE, PLATA I DO 100.000 DINARA: Nema ko da ga radi, a država sad organizuje OBUKU

Monter i serviser liftova su zanimanja koja su u Srbiji gotovo nestala, zbog čega su brojne firme prinuđene da primaju radnike koji nisu dovoljno obučeni za obavljanje tog posla.

Poslodavci se sve češće žale da im se na oglase ne javljaju osobe mašinske i elektrotehničkih struka već oni sa gimnazijskim obrazovanjem, čak i konobari, jer je taj posao veoma dobro plaćen, čak dvostruko više od proseka u Srbiji.

Zbog toga je Privredna komora Srbije odlučila da uz pomoć švajcarske vlade razvije novi program obuke za montere i servisere liftova.

Više od polovine svih liftova u Srbiji nalazi se u Beogradu a postoje procene da ih ima oko 13.000 iako to nisu precizne brojke, kaže prof. Nenad Zrnić sa Katedre za mehanizaciju Mašinskog fakulteta i predsednik Saveta za liftove pri PKS.

"Novi program obuka za ovu struku biće dobra prilika za sve one koji su završili tehničke i elektro škole da se dokvalifikuju, jer je posao servisera i montera i te kako dobro plaćen: oko 90.000 do 100.000 dnara, dok vrhunski stručnjaci mogu da zarade i dvostruko više", objasnio je on.

Do kraja marta trebalo bi da budu organizovane radionice za izradu programa obuke, a od aprila cela priča treba da bude zaokružena, najavljuju u PKS-u.

"Nekada su škole stvarale ove obrazovne profile, ali ih već godinama nema. Poslodavci teško pronalaze radnu snagu, dok preduzeća interno obučavaju radnike kako bi se suočavali sa izazovima starih i dotrajalih liftova. Da bi podučili jednog takvog majstora potrebno im je oko dve godine", kaže Vidosava Džagić, pomoćnica direktora Privredne komore Beograda.

