SEKEND HEND RADNJE NIČU PO SRBIJI KAO PEČURKE: Samo je važno da se nosi markirano, pa makar i polovno

Sekend hend radnje u Srbiji su veoma popularne, niču na svakom koraku, a u njima garderobu poznatih svetskih brendova redovno pazare i oni dobrostojeći.

Pretpostavka je da radnji polovne odeće u Srbiji ima oko 1.000, a tačan broj se ne zna jer se mnoge vode kao klasične prodavnice. Te 2017, kada su postale aktuelne, bilo ih je 592, od kojih 119 samo u Beogradu.

Za svakoga

Prodavci iz sekend hendova kažu da tu ima za svakog ponešto, da je radnji i boljeg i lošijeg kvaliteta i da se ta razlika vidi i u ceni. Poneki jednom nedeljno imaju i akcijski dan, kada se svaka stvar može pazariti po 200 dinara. - Ima raznih kupaca, i obrazovanih i neobrazovanih, svih generacija, te uopšte ne stoji da su to radnje gde kupuju samo siromašniji. Ovde kupuju i oni koji imaju dosta para jer znaju da će naći brendirane, a jeftine stvari. U ponudi imamo razne brendove, po jedan komad i ne možete da kupite nešto što već neko ima - objašnjava prodavačica iz jednog sekend henda u Beogradu.

Dodaje da imaju i krzno i kožu, te da su jakne od 600 do 6.000 dinara, džins od 300 do 1.000, muški sakoi i pantalone idu od 500 do 1.000.

BROJKE 592 radnje sekend henda poslovale su 2017. 600 dinara košta jakna 300 dinara košta najjeftiniji džins

Kaput za 400 dinara

J. P. iz Beograda već nekoliko godina redovna je mušterija sekend hendova iako ima solidnu platu. - Nedavno sam kupila prelep, markirani kaput za 400 dinara. U običnom butiku bio bi više od 10.000. Barem jednom nedeljno posetim sekend hend i uglavnom nađem nešto zanimljivo, a pritom ne izgleda ofucano. Nekoliko puta sam pazarila nove krpice, sa sve etiketom - priča za Kurirov potrošač J. P.

Da u sekend hend radnjama nalazi i svečane i kvalitetnije stvari, kaže i V. B. iz Beograda. - Sve je čisto i ispeglano, kao da nije radnja polovne robe. U tom butiku redovno nađem ceo autfit, cipele, pantalone, košulju, ešarpu i nakit i sve to za 2.000 dinara - kaže V. B.

Goran Papović DA SRBIJA NE BUDE VIŠE DEPONIJA EVROPE foto: Medija Centar Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, navodi za Kurirov potrošač da su sekend hend radnje najpre odraz siromaštva. - Srbija više ne treba da bude deponija Evrope, popravlja se naša ekonomska situacija. Istina je i da neki tamo kupuju samo kako bi nosili „versaće“, „šanel“, „bos“... Poput onih koji su jeli lažni kavijar, ali nije bitno što je lažni, bitno je da je kavijar. Potrošačima savetujemo kupovinu u bezbednim buticima jer u sekend hendu nema reklamacije i tu nemamo nikakvu nadležnost.

Kurir.rs/ Mina Branković Foto: Shutterstock

Kurir