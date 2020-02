HLADNO JUTRO U SRBIJI: Danas oblačno, ponegde s kišom i olujnim vetrom

U većem delu Srbije tokom jutra prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom.

Danas na jugu Srbije suvo vreme. Počeće da duva umeren i jak severozapadni vetar, koji će na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji ponegde imati i udare olujne jačine.

Krajem dana vetar će biti u slablјenju.

Jutarnja temperatura u većini mesta od četiri do osam, na jugu od minus jedan do tri, najviša dnevna od 11 do 14.

Prema izlgedima za narednih sedam dana, u utorak pretežno sunčano i toplije. U sredu postepeno naoblačenje, a uveče i tokom noći s kišom, na visokim planinama sa snegom.

U četvrtak oblačno, vetrovito i hladnije s kišom, na planinama sa snegom uz umeren i jak severozapadni vetar. Posle podne i uveče prestanak padavina, najpre na severu i zapadu, a vetar će biti u postepenom slabljenju.

U petak i za vikend malo i umereno oblačno, suvo i toplije. Krajem perioda novo naoblačenje s padavinama i padom temperature.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu razdražlјivosti i poremećaja sna.

(Kurir.rs/ FOTO: Tanjug/ Jaroslav Pap)

