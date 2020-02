TANJA (6) IMA RAK PLUĆA, BORI SE KAO LAVICA: Njeni roditelji su se ošišali do glave da bi je podržali!

Foto: Facebook/Nada Slavkovic ex Bihorac

Šestogodišnja Tanja iz Kragujevca bila je izuzetno druželjubivo dete, a onda se zbog opake bolesti, tumora na plućima, povukla u sebe i podigla zid. Naime, ovoj preslatkoj, nežnoj devojčici je prošle godine dijagnostikovan sarkom, a već ove joj predstoji najveća bitka - borba sa rakom, hemioterapijama i operacijama.

Kako za Telegraf.rs priča njena majka Nada Slavković, devojčicin život se u prethodnih nekoliko meseci sveo na boravak u bolničkoj sobi. Pala joj je krvna slika zbog čega i sada vreme provodi tamo.

- Tanja se trenutno oporavlja od drugog ciklusa hemioterapija, a ima ih ukupno 6. Posle trećeg ciklusa trebalo bi da se uradi kontrolni skener da se vidi kako terapija deluje na njen organizam - navodi Nada.

Devojčicina majka objašnjava da se Tanja leči na Institutu za majku i dete.

- Posle obe terapije koje se primaju na 21 dan, imala je baš veliki pad krvne slike, tako da kod kuće skoro da nismo ni bili. Drugi put smo ostali u Beogradu jer nam je lakše da se oporavimo skroz, pa da onda odemo kući i da znamo da smo dobro do sledećeg ciklusa - objašnjava Slavkovićeva.

Najteže joj, kaže, padaju ti momenti u kojima se devojčica oseća dobro, a moraju da ostanu u bolnici još neki dan.

- Postane joj dosadno sve ono što smo doneli u bolnicu da se zanimamo. Kad se oseća dobro, bude raspoložena, ali čim malo nešto ne valja, vrlo se zatvara u sebe. Od deteta koje je bilo baš druželjubivo, sad je podigla zid. Retko kome dozvoli da joj priđe. Prvo nije shvatala šta se desilo, a sad je već ljuta i izgovara rečenice poput: "Težak mi je ovaj život" i "Ja nisam htela ni da se rodim" - priča Nada.

Ona dodaje da Tanji najvisš fali njena sestra koju stalno traži da gleda preko Vajbera.

Ošišali se na ćelavo da podrže ćerku

Kako bi oraspoložili svoju ćerku i podržali je, Nada i njen suprug, a Tanjin otac, dosetili su se da se ošišaju na ćelavo u momentima kada je njoj počela naglo da opada kosa usled hemioterapije.

- I muž i ja smo se ošišali do glave da bi je podržali u tome. Značilo joj je to. Nas dve smo u bolnici skratile kosu jer je njoj mnogo počela da opada. Ja sam skratila kosu njoj, a onda i ona meni. Mašinicom smo kad smo izašle. To je bilo između prve i druge hemioterapije kada joj je takođe pala krvna slika, pa smo morale da ležimo u bolnici u Kragujevcu - prepričava devojčicina majka.

Novogodišnje praznike dočekala sama

A kako priča Nada, sve je počelo 26. decembra kada je Tanja dobila temperaturu. Na pregledu kod dečijeg pedijatra, doktorka je primetila slabije strujanje vazduha u Tanjinom desnom grudnom košu, posle čega je devojčica poslata na snimanje.

- Snimak je pokazao promene u desnom plućnom krilu i doktori su je hospitalizovali na dečjem odeljenju u Kliničkom centru Kragujevac sa sumnjom na jaku upalu sa izlivom. Samo 24 sata od dobijanja temperature, na odeljenje je došao grudni hirurg koji je vadio vodu iz pluća. Posle manje od 48 sati kako je hospitalizovana, doktori su odlučili da je hitno prevezu u Beograd - priča majka.

Tamo joj je urađen kontrolni snimak grudi posle čega je odlučeno da devojčica ostane na intezivnoj nezi.

- Tu za nju kao devojčicu, a i nas kao roditelje, počinje izuzetno težak period jer Tanja ostaje sama u bolnici. Sutradan joj po hitnom postupku stavljaju dren u desno plućno krilo, koje je trebalo da omogući da sva voda koja se stvorila - istekne. Tanja je Novu godinu, kao i sve novogodišnje praznike provela sama u bolnici, mogli smo da je vidimo samo sat vremena za vreme pauze - priseća se naša sagovornica najtežih trenutaka.

Niz loših vesti

Još jedan šok je za porodicu Slavković usledio kada su im doktori saopštili da nisu zadovoljni količinom vode koja je istekla iz Tanjinih grudi i da sumnjaju na postojanje neke mase u tom predelu koja zahteva dodatno snimanje na CT-u kako bi se utvdrilo o čemu se radi.

- CT snimak je pokazao da su njihove sumnje tačne i da se u takozvanom "međugrudju" nalazi masa poprilicne veličine za njen uzrast. Odmah je rečeno da sumnjaju da je tumor i da je potrebno odraditi biopsiju. Rezultati su nam doneli novu lošu vest, da je tumor maligan i da potiče iz mekih tkiva, definisan kao Ijung sarkom/PNET tumor, veličine pesnice odrasle osobe - priča Tanjina majka.

Ovu preslatku devojčicu čeka i izuzetno ozbiljna grudna operacija koja će zahtevati odstranjivanje svih rebara koja su bila u kontaktu sa tumorom plus dodatno jedno rebro iznad i jedno rebro ispod zarad prevencije.

- Još jedna loša vest je bila da po tome što je hirurg prilikom uzimanja uzorka primetio da su dva rebra zahvaćena tumorom, što je vodilo do to da da će možda morati da se odstrane čak 4 rebra. To detetu njenog uzrasta koje tek treba da raste predstavlja izuzetan problem - objašnjava naša sagovornica.

Ni tu nije kraj svih loših vesti.

- Tada saznajemo da je takva intervencija izuzetno komplikovana i da u Srbiji nema dovoljno iskustva u takvoj dečjoj rekonstruktivnoj grudnoj hirurgiji. Saznajemo i da ovakva vrsta tumora obično pogađa decu, nažalost, i to onu uzrasta od 10, 11 godina pa naviše - kaže naša sagovornica.

S obzirom na to da je tumor brzorastući, bilo je neophodno da se odmah krene sa terapijama.

- Sve zajedno nam je govorilo da naše prvenče nije imalo nimalo sreće. U tim trenutcima nam se činilo da je sve protiv nas, da gde god pogledamo i šta god da saznamo. Posle puno loših vesti, dobra je bila ta da tumor nije agresivan, da nije krenuo da napada ostale organe i nije metastazirao - kaže Slavkovićeva.

Pomozimo Tanji

Ona dodaje da su trenutno u pregovorima sa dve bolnice na dve različite strane.

- Poslali smo dokumenta u bolnicu u Bolonji i u bolnicu u Bostonu, tako su nam savetovali. Za cenu tek treba da nam jave, ali koliko sam shvatila, cena u Evropi, tj. u Italiji iznosi od 100 do 150 hiljada evra. Za SAD još ne znamo - navodi majka.

Maloj Tanji možemo da pomognemo na sledeće načine:

Slanjem SMS poruke: Upišimo 782 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human782 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000042993-80

Uplatom na devizni račun: 160600000004302387 IBAN: RS35160600000004302387 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka: PayPal

